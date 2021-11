SBT define data de estreia da novela Mar de Amor

O SBT vai reprisar Mar de Amor, novela mexicana que já foi exibida pela emissora em 2016. Na época, a trama foi sucesso de audiência, apesar das críticas recebidas pela dublagem. Abaixo, veja quando será a estreia de de Mar de Amor.

Quando será a estreia de Mar de Amor?

Mar de Amor está marcada para ir ao ar a partir de 13 de dezembro, às 17h, no SBT. Em dezembro, a emissora de Silvio Santos passa a ter três horários reservados para as novelas mexicanas, exibindo também Amanhã é Para Sempre e Te Dou a Vida.

A trama conta a história de Estrela Marina (Zuria Veja) uma jovem sonhadora e de forte personalidade que vive na Praia Escondida, em São Lorenzo. A protagonista nasceu de um estupro sofrido por sua mãe Cacilda (Erika Buenfil), que ficou doente após o abuso, e garota precisou ser criada pelos seus padrinhos.

Ao longo da novela, ela se envolve com Victor Manuel (Mario Cimarro) um homem deprimido que volta à Praia Escondida para tentar esquecer o seu passado. Porém, Oriana (Mariana Seoane), filha do homem mais rico e malvado do local, Leon (Manuel Landeta), também se apaixona pelo rapaz e faz de tudo para conquistá-lo.

Outra vilã aparece na história, Coral (Ninel Conde), para atrapalhar a vida dos pombinhos. Ainda há o interesse de Leon em comprar o povoado de Victor Manuel para construir um complexo hoteleiro. Para isso, ele conta com a ajuda de sua filha Oriana.

Assista o vídeo do primeiro capítulo da novela:

Novelas mexicanas do SBT

A grade do SBT sofrerá algumas alterações a partir do dia 13. Além de Mar de Amor às 17h, o público poderá acompanhar outros títulos. Amanhã é Para Sempre (2008) passará a ser exibida às 17h45. Em seguida, Te Dou aVida, que já está no ar, está programada para começar às 18h45.

Amanhã é Para Sempre é a substituta de Coração Indomável, que termina em 26 de novembro.

Para assistir as novelas, basta sintonizar no SBT no horário indicado. Também é possível assistir pela internet, em www.sbt.com.br/ao-vivo. Basta clicar no vídeo que aparece na tela para ter acesso gratuito ao sinal da emissora.