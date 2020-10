Demissão em massa no SBT: veja lista de famosos que deixaram a emissora

Os corredores do canal estão silenciosos nos últimos dias. Isso porque Silvio Santos resolveu passar um pente fino entre seus contratados . Vários setores foram afetados – jornalismo, entretenimento e dramaturgia – e não há certeza sobre o fim dos cortes. Entenda porque o dono no baú promoveu a demissão em massa no SBT.

Quem está fora?

Nesta quarta-feira, dia 7, os apresentadores Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta foram demitidos , segundo informações de Daniel Castro, do Notícias da TV. Eles pertenciam ao antigo programa “Fofocalizando”, que não está no ar. Dessa leva, apenas Mara Maravilha se salvou do corte e segue como contratada. Ela é tida como “queridinha” do homem do baú.

Leão e Mamma estão fora do ar desde o início da pandemia, pois fazem parte do grupo de risco da covid-19.

Ontem, segundo o colunista Flavio Ricco, o clima no SBT era bastante triste, pois dezenas de demitidos se encontraram no ambulatório para os exames demissionais. Até mesmo o modo como as demissões estão sendo feitas é motivo de questionamento . Há quem tenha sido avisado por chamada de vídeo, inclusive.

A tesoura de Silvio Santos também afetou todo o elenco da novela “Poliana Moça”. O estrelado jornalista Roberto Cabrini, do “Conexão Repórter”, sua colega Rachel Sheherazade e Maisa também não estão no elenco do SBT. “Esquadrão da Moda” passará a funcionar por temporadas e seus apresentadores, Isabella Fiorentino e Arlingo Grund, perdem os contratos fixos.

Lista de famosos que estão fora do SBT em 2020

Maisa

Rachel Sheherazade

Mamma Bruschetta

Leão Lobo

Lívia Andrade

Roberto Cabrini

Elenco da novela “Poliana Moça”.

Por que a demissão em massa no SBT?

A crise mundial afetada pela pandemia de covid-19 bateu em cheio no SBT. Com isso, o movimento de demissões vem desde setembro.

Além da pandemia, as contas do Grupo Silvio Santos não vêm batendo por conta do importante investimento recente feito ao adquirir direitos de transmissão de eventos esportivos, como a Copa Libertadores.