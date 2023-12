Sem Bebel: o final de Olavo em Paraíso Tropical

Quem torce por um desfecho feliz para o romance entre o vilão e a Bebel não vai gostar do final de Olavo em Paraíso Tropical. Embora tenha conquistado o público da novela por conta do envolvimento com a prostituta, o personagem de Wagner Moura continua sendo um dos grandes vilões do folhetim e paga pelos crimes no último capítulo.

Olavo morre em Paraíso Tropical?

O personagem Olavo morre em Paraíso Tropical após entrar em conflito com Ivan (Bruno Gagliasso), seu meio-irmão. Os dois atiram um no outro após o rapaz descobrir que é filho de Antenor (Tony Ramos) e ambos não resistem aos ferimentos.

O desfecho da história de Olavo começa muito antes, quando ele passa a desviar dinheiro do Grupo Cavalcanti para acusar Daniel (Fábio Assunção) de corrupção. Além disso, o crápula sabe que Ivan é filho de Antenor e começa a planejar matar o rapaz, a mãe e o presidente da empresa para colocar as mãos na fortuna do ricaço.

É devido a uma dessas transações que Olavo se envolve em uma perseguição nas cenas finais. Junto a Jader (Chico Diaz), ele tenta roubar o hard drive de um cibercafé, onde estaria registrada uma operação ilegal, mas é flagrado pela polícia e tenta fugir.

Em meio à perseguição, Jader morre ao ser atingido por um disparo, enquanto Olavo é baleado no braço e consegue fugir da polícia. O vilão chega à casa de Marion (Vera Holtz) depois de ser perseguido também por Daniel e se esconde dentro de um dos armários.

No entanto, o cerco se fecha para Olavo, que faz Ivan de refém. É quando Antenor chega até o local e faz a grande revelação para todos: o personagem de Bruno Gagliasso é seu filho. O ricaço pressiona Marion a contar a verdade, e ela revela toda a versão verídica da história: a mulher pagou um motorista para que ele sustentasse a mentira de que seria pai do rapaz.

O que Marion não esperava era que perderia o bebê e, para enganar o marido, um rico empresário, decidiu adotar uma criança: Ivan. A ex-promoter não conseguiu manter a história por muito tempo e inventou que ele era filho dela com o motorista da casa. A única pessoa que sabia a verdade era justamente Olavo, que descobriu tudo através de seu pai que contou a história antes de morrer.

Esse é o gancho que leva à morte de Olavo. Ivan fica completamente atordoado com a descoberta, toma arma de Daniel e atira no vilão que, por sua vez, consegue balear o rapaz de volta. Os dois morrem, colocando um ponto final na história.

Bebel fica com quem no final de Paraíso Tropical?

Envolvida nos negócios escusos de Olavo, Bebel é presa nos capítulos finais de Paraíso Tropical. A prostituta até tenta fugir da polícia, mas cai em uma sarjeta durante a perseguição e perde o bebê que esperava do vilão. Sendo assim, a mulher passa um tempo na cadeia.

Depois da morte de Olavo, há uma passagem de tempo no folhetim. O avanço no calendário para dali alguns anos mostra que Bebel se deu bem na vida - a personagem de Camila Pitanga deixou o calçadão de Copacabana e passou a morar em Brasília ao lado de um político poderoso que se apaixonou por ela.

Bebel aparece coberta de joias e um casaco de pele, ostentando luxo e riqueza, durante uma CPI, já que seu novo marido é acusado de participar de um esquema de corrupção. Embora esteja em uma situação que demanda seriedade, a moça dá várias respostas debochadas e está mais preocupada em sair bem nos cliques dos paparazzis. Ela também recebe um convite para posar nua.

