O que acontece com Antenor em Paraíso Tropical?

Personagem de Tony Ramos, Antenor é um homem nada fiel e por isso ele destrói seu casamento com Ana Luísa na novela Paraíso Tropical, mas ao longo da história ele acaba conhecendo outra mulher que mexe com seu coração. Além disso, o ricaço também é vítima de falcatruas de Olavo e uma tragédia no final da trama.

História de Antenor na novela Paraíso Tropical

Antenor começa a novela Paraíso Tropical casado com Ana Luísa (Renée de Vielmond), uma mulher culta e muito dedicada a ele e que até abandonou a carreira de advogada no passado para ter uma família ao lado do empresário. No entanto, embora goste da esposa, Antenor não consegue ter o mesmo respeito por ela e pula a cerca com uma de suas funcionárias, a advogada Fabiana (Maria Fernanda Cândido).

Sem saber que é traída pelo marido, Ana Luísa conhece um homem mais jovem por quem se apaixona, Lucas (Rodrigo Veronese), mas ela não fica com o rapaz por respeito a seu casamento. No entanto, no capítulo 52, Antenor é flagrado pela esposa na cama com Fabiana e a partir daí o casamento dos dois não tem mais conserto.

Antenor demite Fabiana e pede perdão para Ana Luísa, mas a mulher não quer saber se desculpas e se divorcia do empresário. Em seguida, ela se joga no romance com Lucas e se muda para os Estados Unidos, deixando o ricaço para trás de uma vez por todas. Antenor fica revoltado com o divórcio, mas não por muito tempo, pois pouco antes da metade da novela Paraíso Tropical, conhece outra mulher que muda sua vida, Lucia (Gloria Pires).

Os dois se encontram pela primeira vez depois que o filho de Lucia, Mateus (Gustavo Leão), é acusado erroneamente de roubar o barco de Antenor, por isso ela vai até o empresário para justificar a inocência do filho e também pedir que a queixa seja retirada.

Antenor fica fascinado pela determinação de Lucia e por ela ser ótima mãe para Mateus e assim tenta conquista-la, mas recebe um fora logo de cara. Durante este período, Lucia também acaba envolvida com Cassio (Marcello Antony), pai de seu filho com quem terminou na juventude, mas o romance acaba não dando certo.

Após terminar com Cassio, Lucia ainda permanece alvo das insistências de Antenor e por isso acaba cedendo. Os dois se envolvem e dão início a um romance que até acaba em casamento, mas a felicidade do casal passa por barreiras. Um dos obstáculos é que Lucia não faz parte do mundo do ricaço e por isso encontra dificuldades para conseguir se encaixar. Além disso, a situação piora porque Antenor quer a todo custo um filho, mas a mulher - que já passou dos 40 anos - tem dificuldade para engravidar.

Com o casamento em crise, tudo piora na reta final da novela Paraíso Tropical, quando Lucia descobre por meio de Ivan (Bruno Gagliasso) mentiras de Antenor, que escondia um trato que havia feito com Taís (Alessandra Negrini) para que a vilã ficasse calada e não revelasse um plano que o empresário participou para separar Daniel (Fabio Assunção) e Paula (Alessandra Negrini).

Revoltada com a atitude do marido, Lucia acusa o amado de ser um mau-caráter e vai embora. O relacionamento entre eles piora ainda mais alguns capítulos depois, quando Lucia descobre que após a separação dos dois o empresário foi para a cama com Bebel (Camila Pitanga), que alega estar grávida dele.

Antenor quase morre e descobre segredo

Depois da separação de Antenor e Lucia, já nos capítulos finais de Paraíso Tropical, reviravoltas marcam a vida do empresário. A primeira delas é uma tentativa de assassinato, pois ele é vítima de Olavo, que troca seus remédios de pressão para tentar acabar com o tio e ficar com a herança, mas o plano dá errado e o ricaço sobrevive.

Depois disso, a situação piora para o vilão de Wagner Moura, que enfim é desmascarado. Tudo ocorre porque Daniel - que acaba acusado de desviar dinheiro da empresa por um plano de Olavo - descobre o local em que o mau-caráter fez a transferência e assim leva Antenor até o lugar para provar sua inocência.

Olavo tenta se livrar das provas com a ajuda de seu capanga Jader (Chico Diaz), mas se dá mal e é perseguido pela polícia, com isso os dois são baleados e Olavo joga Jader do carro enquanto foge. Assim, Antenor acaba descobrindo um grande segredo, já que antes de morrer Jader revela que Ivan (Bruno Gagliasso) é filho do ricaço e que Olavo tentou esconder tudo para ficar com a herança.

Antenor encontra Olavo na casa de Marion (Vera Holtz) e o confronta sobre a paternidade de Ivan. O vilão confessa tudo e diz que tentou matar o empresário, assassinou Taís, entre outros crimes. Ivan, que também está no local na hora, fica revoltado com a confissão do vilão e rouba a arma que está nas mãos de Daniel, atirando no peito de Olavo. O vilão atira de volta e também mata Ivan.

Antenor fica em choque com a situação e grita pelo filho que acabou de descobrir que tinha, mas é tarde demais. Ivan morre em seus braços, deixando-o devastado.

Antenor no final da novela Paraíso Tropical

Bebel é desmascarada por Paula e acaba confessando que seu bebê é na verdade de Olavo e não de Antenor, mesmo assim, o empresário ainda consegue realizar o sonho de ter mais um filho, já que a personagem de Gloria Pires enfim consegue engravidar. Tudo ocorre depois da morte de Ivan, quando Antenor vai atrás de Lucia para buscar consolo, que o acolhe por conta da triste perda.

O ricaço também aproveita o momento para pedir perdão para a esposa por todos os problemas que tiveram, suas mentiras e qualquer outro detalhe que tenha causado mágoas para ela. "Sempre amei você como mulher, como companheira, mesmo que você nunca possa me dar um filho, mesmo assim", se declara.

"Eu te amo tanto", responde Lucia, que perdoa o amado e resolve retomar o casamento. Antes das cenas do casal chegarem ao fim na novela, ela revela para Antenor uma boa notícia: que está grávida. Os dois ficam muito emocionados com o momento e radiantes de felicidade.

