Semifinal: quem saiu da Dança dos Famosos hoje (25/6)

A final da Dança dos Famosos já está formada! Neste domingo, 25, ocorre a última eliminação do programa sob o rimo da dança contemporânea. Carla Diaz, Rafa Kalimann, Bruno Cabrerizo e Priscila Fantin são os competidores que disputam três vagas na final, que acontece na próxima semana. Saiba quem saiu da Dança dos Famosos.

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje?

Bruno Cabrerizo é o último eliminado da Dança dos Famosos, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

O programa que será exibido hoje mostrará os quatro competidores na última etapa da disputa antes da final. Além dos jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, a atração recebe os atores Bruno Gagliasso e Ingrid Guimarães no júri artístico.

Deixa a atração quem tiver a menor soma das notas. Na semana passada, Belo deixou a competição sob forte comoção do público. O cantor era considerado um dos favoritos para vencer, mas somou as menores notas da rodada.

Cabrerizo é o último homem a deixar a competição. Todo o elenco masculino já foi eliminado, sobrando apenas três mulheres na disputa da grande final.

O Domingão com Huck começa às 18h05, horário de Brasília, logo após a transmissão da partida entre Palmeiras x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

Quem está na final da Dança?

Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin estão na final da Dança dos Famosos, que acontece no próximo domingo, 2.

As famosas terão que dançar alguns ritmos diferentes na última etapa da competição. As notas das apresentações serão somadas, assim como nas rodadas anteriores, e vence quem tiver a maior soma final.

A Dança dos Famosos é um dos poucos programas que não oferecem prêmio em dinheiro. A vencedora leva para casa um carro 0km e o troféu. No entanto, todos os famosos que participaram da disputa recebem cachê da Rede Globo.

A competição chega ao fim após um pouco mais de dois meses. A Dança dos Famosos deste ano contou com 16 participantes, acompanhados dos professores, ao longo da disputa. A atração foi reformulada e contou com uma fase de grupos nas semanas iniciais, pela primeira vez na história.

A cada semana, os famosos dançam um ritmo diferente. Após o final de cada rodada, a dupla que obtivesse o menor número após somada as notas dos júris técnico e artístico deixavam a competição comandada por Luciano Huck.

Final: Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin

Eliminado: Bruno Cabrerizo

Quem já saiu da Dança dos Famosos 2023?

A Dança dos Famosos já eliminou 12 participantes ao longo da competição. A última rodada da eliminação acontece no programa deste domingo.

1ª eliminação: Guito e Linn da Quebrada - O ator e a cantora foram eliminados no final da fase de grupos, na qual os competidores do time com as menores notas tiveram que disputar as vagas entre si.

2ª eliminação: Bruno Garcia, Tiago Oliveira, Rafael Infante e Gabi Melim - A primeira eliminação da fase individual contou com quatro famosos que deixaram o programa após somarem as menores notas.

3ª eliminação: Nattan e Juliana Alves - Depois de participar de duas repescagens, o cantor deixou a Dança dos Famosos. A atriz também recebeu uma nota baixa.

4ª eliminação: Douglas Silva e Heloísa Périssé - Os atores foram eliminados na última repescagem em dupla da temporada.

5ª eliminação: Daiane dos Santos - A ginasta, Belo e Carla Diaz empataram, sobrando para a plateia presente na gravação decidir quem deveria sair do programa através de uma votação. A atleta foi quem recebeu a menor porcentagem.

6ª eliminação: Belo - O cantor, um dos favoritos do público, deixou o programa sob forte comoção do público na penúltima rodada de eliminação.

