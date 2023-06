Dança dos Famosos: Bruno Cabrerizo tem namorada?

Bruno Cabrerizo tem namorada? Ator participa atualmente do Dança dos Famosos com a professora Ju Paiva (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@@bruno_cabrerizo/Globo

Destaque entre os participantes da reta final do Dança dos Famosos 2023, o ator Bruno Cabrerizo também chama atenção do público por conta de sua vida amorosa. Entre as curiosidades dos telespectadores, surgem dúvidas como: ele é casado? Tem namorada? E quem sabe, filhos? Conheça mais sobre a vida pessoal do artista de 43 anos de idade!

Bruno Cabrerizo está namorando?

O ator Bruno Cabrerizo está atualmente solteiro. Em maio, boatos sobre um possível envolvimento dele com sua parceira no Dança dos Famosos, Juliana Paiva, tomaram a web e por isso o artista resolveu gravar um vídeo de humor junto da professora para desmentir a situação.

Na gravação que foi publicada no Instagram do Domingão com Huck, a dupla fez piada sobre o assunto, deixou claro que não "estava se pegando" e brincou que os boatos sobre o envolvimento com o ator estavam atrapalhando a vida amorosa de Juliana Paiva.

"A gente está no profissionalismo total (...) Mas os contatinhos dela estão tudo com ciúmes de mim", disse o artista, que completou brincando: "será que até o final do programa a gente se pega?". A dupla até escolheu um nome de shipp e deu sugestões como Paiverizo e Juno.

Com quem Bruno Cabrerizo já namorou e casou?

O relacionamento mais recente de Bruno Cabrerizo foi com a atriz e modelo portuguesa Inês Sofia Monteiro, de 26 anos de idade. Eles ficaram juntos por pouco tempo, apenas cinco meses. Na época do término, a famosa chegou a falar sobre o assunto para a revista portuguesa Lux e disse que se dava bem com o ator, mesmo após a separação.

O namoro com a portuguesa foi o primeiro desde o término de Bruno Cabrerizo com a atriz Carol Castro. A dupla namorou entre 2019 e 2021 e trabalhou lado a lado na novela Órfãos da Terra, em que o ator foi o personagem Hussein Zarif, primo do protagonista jamil (Renato Góes), que tinha paixão por Soraia (Letícia Sabatella) e Carol interpretava Helena Torquato, viúva de Rodrigo Torquato (Rafael Sieg).

Quando anunciaram a separação, o casal postou um texto em que dava poucos detalhes sobre o motivo que levou ao término e pedia o carinho, respeito e compressão de todos: "depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, decidimos seguir cada um o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou. Agradecemos o carinho que sempre tiveram com a gente e pedimos que respeitem esse momento".

Bruno Cabrerizo já foi casado. Ele subiu ao altar com a italiana Maria Caprara, com quem ficou durante sete anos e se divorciou em 2015. Durante o relacionamento, nasceram os dois filhos da dupla, Gaia de 12 anos de idade, e Elia, de 9 anos.

Onde nasceu o ator Bruno Cabrerizo?

Natural do Rio de Janeiro, quem vê o ator de 43 anos de idade nas telinhas nem imagina que o começo de sua carreira foi bem longe da atuação. Na juventude, Bruno Cabrerizo foi jogador de futebol. Ele chegou a passar por times brasileiros cariocas, como o Botafogo e Flamengo, e esteve fora do Brasil, em times da Itália e Japão.

Foi em meados de 2006 que ele deixou o esporte para trás e começou a se dedicar no teatro. Ele passou a trabalhar na televisão europeia e esteve em Don Matteo (2011), e Horror Vacui (2013), na Itália. Em seguida, estreou em produções portuguesas e após participar do filme A Mãe é que Sabe (2016), A Única Mulher (2015 - 2017) e Ouro Verde (2017), ele se mudou para o Brasil e trabalhou em sua primeira novela da Globo, Tempo de Amar (2017 - 2018).

Depois, o ator se dividiu entre produções brasileiras e portuguesas e ingressou em sua segunda novela, Órfãos da TErra (2019). Nos últimos tempos, ele apareceu também em A Vila (2020), Quanto Mais Vida, Melhor (2021) e Por Ti (2022 - 2023). Sua atual dedicação é ao Dança dos Famosos, no programa de Luciano Huck. Bruno está entre os finalistas da temporada.

