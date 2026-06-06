Serginho Groisman é casado com quem? Apresentador e esposa construíram família longe dos holofotes

Serginho Groisman é casado com quem? Apresentador e esposa construíram família longe dos holofotes

Apresentador do Altas Horas há mais de duas décadas, Serginho Groisman mantém uma vida pessoal reservada. Casado desde 2015 com a dentista Fernanda Molina, ele é pai de Thomas, que completou 11 anos em 2026.

A relação entre Serginho e Fernanda começou em 2007, quando os dois se conheceram durante a gravação de uma reportagem para o programa Ação, atração social apresentada pelo jornalista na TV Globo. Na época, Fernanda participava de projetos voltados para crianças em comunidades ribeirinhas da Amazônia.

Após oito anos de relacionamento, o casal oficializou a união em uma cerimônia discreta. Desde então, ambos optam por manter a família distante da exposição frequente da mídia, algo raro entre personalidades da televisão brasileira.

Quem é Fernanda Molina, esposa de Serginho Groisman

Fernanda Molina é dentista e ficou conhecida do público principalmente por sua relação com Serginho Groisman. Diferentemente do marido, ela não costuma conceder entrevistas nem mantém presença ativa nas redes sociais.

A discrição da profissional sempre chamou atenção. Mesmo assim, em algumas ocasiões especiais, Fernanda apareceu ao lado do apresentador em homenagens exibidas pela Globo e em comemorações familiares compartilhadas pelo programa.

O casal teve seu primeiro e único filho, Thomas, em 2015. O nascimento ganhou destaque na imprensa porque Serginho se tornou pai aos 65 anos de idade. Em entrevistas ao longo dos anos, o apresentador destacou a importância da parceria com a esposa na criação do filho e na divisão das responsabilidades familiares.

Embora a família preserve a privacidade, Thomas já participou de momentos especiais no Altas Horas. Uma das aparições mais comentadas ocorreu quando ele ainda era criança e chamou a atenção do público ao cantar e dançar no palco da atração.

Em aniversários e datas comemorativas, a produção do programa também já preparou homenagens envolvendo Fernanda e o filho, revelando um lado mais pessoal do apresentador, normalmente conhecido pelo perfil reservado.

Qual é o salário de Serginho Groisman na Globo

O valor exato da remuneração de Serginho Groisman não é divulgado oficialmente pela TV Globo. Entretanto, estimativas divulgadas pela imprensa especializada nos últimos anos apontam que o jornalista estaria entre os apresentadores mais bem remunerados da emissora, com vencimentos que girariam em torno de R$ 1 milhão mensais.

Como a Globo não comenta contratos individuais, os números devem ser tratados como projeções divulgadas por colunistas do setor de entretenimento.

Aos 75 anos, Serginho continua à frente do Altas Horas, programa exibido nas noites de sábado pela TV Globo. O jornalista integra o grupo de comunicadores mais longevos da emissora e permanece como uma das figuras mais respeitadas da televisão brasileira.

Antes de chegar à Globo, construiu carreira em veículos importantes como a TV Cultura, TV Gazeta, Band e SBT, onde comandou programas que marcaram gerações, entre eles o Programa Livre.