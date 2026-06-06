Cinema & TV

Serginho Groisman é casado com quem? Apresentador e esposa construíram família longe dos holofotes

Serginho Groisman é casado desde 2015 e tem um filho

Escrito por Anny Malagolini
Serginho Groisman é casado Serginho Groisman e Fernanda Molina - Foto: Globo/reprodução

Apresentador do Altas Horas há mais de duas décadas, Serginho Groisman mantém uma vida pessoal reservada. Casado desde 2015 com a dentista Fernanda Molina, ele é pai de Thomas, que completou 11 anos em 2026.

A relação entre Serginho e Fernanda começou em 2007, quando os dois se conheceram durante a gravação de uma reportagem para o programa Ação, atração social apresentada pelo jornalista na TV Globo. Na época, Fernanda participava de projetos voltados para crianças em comunidades ribeirinhas da Amazônia.

Após oito anos de relacionamento, o casal oficializou a união em uma cerimônia discreta. Desde então, ambos optam por manter a família distante da exposição frequente da mídia, algo raro entre personalidades da televisão brasileira.

Quem é Fernanda Molina, esposa de Serginho Groisman

Fernanda Molina é dentista e ficou conhecida do público principalmente por sua relação com Serginho Groisman. Diferentemente do marido, ela não costuma conceder entrevistas nem mantém presença ativa nas redes sociais.

A discrição da profissional sempre chamou atenção. Mesmo assim, em algumas ocasiões especiais, Fernanda apareceu ao lado do apresentador em homenagens exibidas pela Globo e em comemorações familiares compartilhadas pelo programa.

O casal teve seu primeiro e único filho, Thomas, em 2015. O nascimento ganhou destaque na imprensa porque Serginho se tornou pai aos 65 anos de idade. Em entrevistas ao longo dos anos, o apresentador destacou a importância da parceria com a esposa na criação do filho e na divisão das responsabilidades familiares.

Leia também

Sessão de Sábado sábado vai exibir clássico dos anos 90 com…

Sessão da Tarde desta semana: filmes de 1º a 5 de junho de…

Embora a família preserve a privacidade, Thomas já participou de momentos especiais no Altas Horas. Uma das aparições mais comentadas ocorreu quando ele ainda era criança e chamou a atenção do público ao cantar e dançar no palco da atração.

Em aniversários e datas comemorativas, a produção do programa também já preparou homenagens envolvendo Fernanda e o filho, revelando um lado mais pessoal do apresentador, normalmente conhecido pelo perfil reservado.

Qual é o salário de Serginho Groisman na Globo

O valor exato da remuneração de Serginho Groisman não é divulgado oficialmente pela TV Globo. Entretanto, estimativas divulgadas pela imprensa especializada nos últimos anos apontam que o jornalista estaria entre os apresentadores mais bem remunerados da emissora, com vencimentos que girariam em torno de R$ 1 milhão mensais.

Como a Globo não comenta contratos individuais, os números devem ser tratados como projeções divulgadas por colunistas do setor de entretenimento.

Aos 75 anos, Serginho continua à frente do Altas Horas, programa exibido nas noites de sábado pela TV Globo. O jornalista integra o grupo de comunicadores mais longevos da emissora e permanece como uma das figuras mais respeitadas da televisão brasileira.

Antes de chegar à Globo, construiu carreira em veículos importantes como a TV Cultura, TV Gazeta, Band e SBT, onde comandou programas que marcaram gerações, entre eles o Programa Livre.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Domingo Maior hoje apresenta o filme Creed: Nascido Para Lutar

Temperatura Máxima hoje exibe Caçador de Tormenta com Alec Baldwin

Quem saiu do MasterChef 2026: três são eliminados

Onde assistir o Masterchef 2026 na internet ao vivo

Sessão da Tarde da semana: filmes de 25 a 29 de maio

Temperatura Máxima hoje exibe 65: Ameaça Pré-Histórica com Adam Driver

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes