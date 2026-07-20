Resumo de Quem Ama Cuida hoje (20/7): Adriana flagra Ademir com Suely

O capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira, 20 de julho, promete aumentar a tensão em torno do plano de vingança de Adriana. Mesmo pressionada por Elisa, a protagonista continuará determinada a enfrentar Ademir e descobrirá uma possível aliada ao observar o advogado ao lado de sua secretária, Suely.

Resumo de Quem Ama Cuida hoje, 20 de julho

O resumo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira, dia 20, mostra que Elisa tentará convencer Adriana a abandonar seu plano de vingança. A conversa, no entanto, não terá o resultado esperado, já que a protagonista deixará claro que não pretende desistir de acertar as contas com as pessoas responsáveis pelas injustiças que sofreu.

Mau Mau também demonstrará preocupação com as atitudes da amiga. Adriana planejará entrar na associação de advogados fingindo ser uma funcionária, estratégia que poderá colocá-la em perigo caso sua verdadeira identidade seja descoberta.

Enquanto Adriana avança em sua investigação, Andréa enfrentará dificuldades financeiras. Com medo de ser rejeitada por Rafael, ela pedirá a Joel que não revele ao rapaz que está sem dinheiro.

Na joalheria, a disputa pelo poder ganhará novos capítulos. Pilar contará a Ingrid que pretende articular sua nomeação para a presidência da empresa. A empresária também revelará a Ulisses que deseja destituir Tiago do cargo, dando início a uma movimentação que poderá dividir ainda mais a família.

Ulisses, por sua vez, convidará Lyris para sair. A aproximação entre os dois deverá despertar curiosidade e poderá abrir espaço para um novo romance na trama.

Em outra sequência, Bruna repreenderá Carmita, mas logo enfrentará um problema mais grave. A esposa de Pedro passará mal repentinamente e desmaiará, aumentando a preocupação com seu estado de saúde.

Silvana contará a Dora como descobriu que Fábia fazia visitas escondidas a Arthur. A revelação poderá levantar novas suspeitas sobre os acontecimentos que antecederam a morte do empresário.

O capítulo terminará com uma descoberta importante para o plano de Adriana. A protagonista observará Ademir ao lado de Suely e perceberá a proximidade entre o advogado e sua secretária. A cena deverá despertar sua desconfiança e abrir caminho para novas revelações sobre os segredos de Ademir.

Confira o resumo de Quem Ama Cuida da semana