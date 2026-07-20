Cinema & TV

Confira o resumo da novela Quem Ama Cuida entre os dias 20 e 24 de julho

Novela começa após o Jornal Nacional

Escrito por Anny Malagolini
resumo da novela Quem Ama Cuida Ademir - Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A semana de Quem Ama Cuida, de 20 e 24 de julho, será marcada por novas descobertas sobre Ademir, disputas pelo comando da joalheria e o avanço da denúncia de assédio feita por Suely. Enquanto Adriana segue determinada a fazer justiça, Tiago perde cada vez mais espaço na empresa e Carmita enfrenta as consequências de um golpe financeiro. Confira o resumo completo dos próximos capítulos da novela das 9.

Capítulo 54 – segunda-feira

Elisa tenta convencer Adriana a desistir da vingança, mas não consegue mudar sua decisão. Andréa pede a Joel que mantenha em segredo sua situação financeira para que Rafael não a rejeite. Pilar revela a Ingrid que pretende colocá-la na presidência da joalheria. Bruna repreende Carmita, enquanto Silvana conta a Dora como descobriu as visitas secretas de Fábia a Arthur. Ulisses convida Lyris para sair, e Pilar reforça ao advogado o plano de tirar Tiago da presidência. Mau Mau se preocupa com a intenção de Adriana de entrar na associação de advogados disfarçada de funcionária. Bruna passa mal e desmaia. No fim do capítulo, Adriana flagra Ademir ao lado da secretária Suely.

Capítulo 55 – terça-feira

Adriana confirma que Ademir mantém um relacionamento com Suely. Mesmo após passar mal, Bruna se recusa a ir ao hospital, apesar da insistência de Pedro. Ademir demite Suely, e Adriana se aproxima da ex-secretária para oferecer ajuda. Ela também conta a Maurício sobre as traições do advogado. Edson convence Carmita a fazer um empréstimo bancário. Ingrid manifesta o desejo de assumir a presidência da joalheria, e Pilar comunica a Ademir que ela e Ulisses apoiarão essa mudança. Silvana procura Pedro para defender Tiago, enquanto Gilda alerta o empresário sobre a tentativa da família de afastá-lo do cargo. Ao final, Suely decide contar tudo o que sabe sobre Ademir a Adriana.

Capítulo 56 – quarta-feira

Durante o encontro, Suely revela informações comprometedoras sobre Ademir. Pedro descobre que a ex-secretária deseja denunciá-lo e ela se surpreende ao saber que o advogado é parente do ex-chefe. Cléber orienta Silvana e Tiago a conquistarem o apoio de Ulisses. Edvaldo demonstra interesse por Tilde. Mirtes revela a Suely que Adriana usou o nome Ivone para conquistar sua confiança. Dora se recusa a acreditar quando André afirma que Ademir é infiel. Enquanto Bruna continua escondendo sua doença de Carmita, Suely exige explicações de Adriana por ter ocultado sua verdadeira identidade.

Capítulo 57 – quinta-feira

Adriana conta a Suely toda a injustiça que sofreu por causa de Ademir. Tiago reage com ameaças contra Ulisses, Pilar e Ingrid. Otoniel convida Elza para jantar. Fábia descobre que uma amiga caiu em um golpe e sugere procurar a polícia. Ademir oferece ajuda a Ingrid na administração da joalheria. Brigitte envia flores para César. Suely oficializa Pedro como seu advogado na denúncia contra Ademir. Mirtes percebe o interesse de Joel por Adriana, enquanto Fábia desaprova a possibilidade de Ulisses aceitar dinheiro de Silvana para mudar seu voto na disputa pelo comando da empresa. O capítulo termina com Pedro e Suely chegando à delegacia para registrar a denúncia de assédio, observados à distância por Adriana e Mau Mau.

Capítulo 58 – sexta-feira

Adriana comemora ao saber que Ademir será oficialmente notificado. Após a votação do Conselho, Ingrid assume a presidência da joalheria, enquanto Tiago se recusa a colaborar com a transição. Iuri percebe o interesse de Pilar. Edvaldo comemora o fim do relacionamento do noivo de Tilde. Bia estranha o envio anônimo de flores para César. Carmita consegue identificar a placa do carro de Edson. Nancy observa a proximidade entre Mirtes e Camilo. Elisa teme que Ademir tente prejudicar Adriana. Carmita e Fábia descobrem que Edson deixou o hotel sem pagar a conta. Embriagado, Tiago pede que Bruna abandone Pedro para ficar com ele, sem perceber que o marido escuta toda a conversa.

Capítulo 59 – sábado

Depois da confusão, Tiago amanhece dormindo no sofá da casa de Bruna e Pedro. Carmita entra em desespero ao confirmar que foi vítima de um golpe aplicado por Edson. Ademir recebe um e-mail anônimo com ameaças, deixando Dora apreensiva. Suely revela a Adriana que foi a autora da mensagem e promete transformar a vida do advogado em um verdadeiro pesadelo. Silvana busca Tiago na casa de Bruna. Otoniel lamenta o fracasso de seu encontro com Elza. Rosa desconfia que Elenice esteja sofrendo nas mãos do marido, mas a filha nega. Bruna percebe que Carmita enfrenta dificuldades financeiras. Ao observar o anel de Pilar, Carmita levanta novas suspeitas. O capítulo termina com a revelação da verdadeira identidade de Francesca.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Domingo Maior hoje

Domingo Maior hoje na Globo exibe o filme O Protetor

Sessão da Tarde da semana

Confira a Sessão da Tarde da semana de 20 a 24 de julho de 2026

Onde assistir França x Inglaterra ao vivo

SBT vai transmitir o jogo França x Inglaterra da Copa ou não?

Sessão da Tarde hoje exibe Velozes e Furiosos 4

Sessão da Tarde hoje exibe Velozes e Furiosos 4, o maior sucesso da série

Sin Hijos filme sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje exibe filme argentino Sin Hijos

Jornalista Renato Machado deixa filha atriz; quem é Maria Eduarda Machado

Jornalista Renato Machado deixa filha atriz; quem é Maria Eduarda Machado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes