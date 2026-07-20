Confira o resumo da novela Quem Ama Cuida entre os dias 20 e 24 de julho

A semana de Quem Ama Cuida, de 20 e 24 de julho, será marcada por novas descobertas sobre Ademir, disputas pelo comando da joalheria e o avanço da denúncia de assédio feita por Suely. Enquanto Adriana segue determinada a fazer justiça, Tiago perde cada vez mais espaço na empresa e Carmita enfrenta as consequências de um golpe financeiro. Confira o resumo completo dos próximos capítulos da novela das 9.

Capítulo 54 – segunda-feira

Elisa tenta convencer Adriana a desistir da vingança, mas não consegue mudar sua decisão. Andréa pede a Joel que mantenha em segredo sua situação financeira para que Rafael não a rejeite. Pilar revela a Ingrid que pretende colocá-la na presidência da joalheria. Bruna repreende Carmita, enquanto Silvana conta a Dora como descobriu as visitas secretas de Fábia a Arthur. Ulisses convida Lyris para sair, e Pilar reforça ao advogado o plano de tirar Tiago da presidência. Mau Mau se preocupa com a intenção de Adriana de entrar na associação de advogados disfarçada de funcionária. Bruna passa mal e desmaia. No fim do capítulo, Adriana flagra Ademir ao lado da secretária Suely.

Capítulo 55 – terça-feira

Adriana confirma que Ademir mantém um relacionamento com Suely. Mesmo após passar mal, Bruna se recusa a ir ao hospital, apesar da insistência de Pedro. Ademir demite Suely, e Adriana se aproxima da ex-secretária para oferecer ajuda. Ela também conta a Maurício sobre as traições do advogado. Edson convence Carmita a fazer um empréstimo bancário. Ingrid manifesta o desejo de assumir a presidência da joalheria, e Pilar comunica a Ademir que ela e Ulisses apoiarão essa mudança. Silvana procura Pedro para defender Tiago, enquanto Gilda alerta o empresário sobre a tentativa da família de afastá-lo do cargo. Ao final, Suely decide contar tudo o que sabe sobre Ademir a Adriana.

Capítulo 56 – quarta-feira

Durante o encontro, Suely revela informações comprometedoras sobre Ademir. Pedro descobre que a ex-secretária deseja denunciá-lo e ela se surpreende ao saber que o advogado é parente do ex-chefe. Cléber orienta Silvana e Tiago a conquistarem o apoio de Ulisses. Edvaldo demonstra interesse por Tilde. Mirtes revela a Suely que Adriana usou o nome Ivone para conquistar sua confiança. Dora se recusa a acreditar quando André afirma que Ademir é infiel. Enquanto Bruna continua escondendo sua doença de Carmita, Suely exige explicações de Adriana por ter ocultado sua verdadeira identidade.

Capítulo 57 – quinta-feira

Adriana conta a Suely toda a injustiça que sofreu por causa de Ademir. Tiago reage com ameaças contra Ulisses, Pilar e Ingrid. Otoniel convida Elza para jantar. Fábia descobre que uma amiga caiu em um golpe e sugere procurar a polícia. Ademir oferece ajuda a Ingrid na administração da joalheria. Brigitte envia flores para César. Suely oficializa Pedro como seu advogado na denúncia contra Ademir. Mirtes percebe o interesse de Joel por Adriana, enquanto Fábia desaprova a possibilidade de Ulisses aceitar dinheiro de Silvana para mudar seu voto na disputa pelo comando da empresa. O capítulo termina com Pedro e Suely chegando à delegacia para registrar a denúncia de assédio, observados à distância por Adriana e Mau Mau.

Capítulo 58 – sexta-feira

Adriana comemora ao saber que Ademir será oficialmente notificado. Após a votação do Conselho, Ingrid assume a presidência da joalheria, enquanto Tiago se recusa a colaborar com a transição. Iuri percebe o interesse de Pilar. Edvaldo comemora o fim do relacionamento do noivo de Tilde. Bia estranha o envio anônimo de flores para César. Carmita consegue identificar a placa do carro de Edson. Nancy observa a proximidade entre Mirtes e Camilo. Elisa teme que Ademir tente prejudicar Adriana. Carmita e Fábia descobrem que Edson deixou o hotel sem pagar a conta. Embriagado, Tiago pede que Bruna abandone Pedro para ficar com ele, sem perceber que o marido escuta toda a conversa.

Capítulo 59 – sábado

Depois da confusão, Tiago amanhece dormindo no sofá da casa de Bruna e Pedro. Carmita entra em desespero ao confirmar que foi vítima de um golpe aplicado por Edson. Ademir recebe um e-mail anônimo com ameaças, deixando Dora apreensiva. Suely revela a Adriana que foi a autora da mensagem e promete transformar a vida do advogado em um verdadeiro pesadelo. Silvana busca Tiago na casa de Bruna. Otoniel lamenta o fracasso de seu encontro com Elza. Rosa desconfia que Elenice esteja sofrendo nas mãos do marido, mas a filha nega. Bruna percebe que Carmita enfrenta dificuldades financeiras. Ao observar o anel de Pilar, Carmita levanta novas suspeitas. O capítulo termina com a revelação da verdadeira identidade de Francesca.