Sessão da Tarde da semana: filmes de 18 a 22 de dezembro

A Sessão da Tarde da semana, de 18 a 22 de dezembro traz filmes com o tema de Natal, entre eles Black Nativity e Operação Presente, a partir das 15h25 (horário de Brasília). A programação da penúltima semana de dezembro tem alterações por causa do Mundial de Clubes, então veja o que a TV Globo preparou.

Aproveite e confira onde assistir os melhores filmes de Natal

Sessão da Tarde não vai passar segunda, terça e sexta

Na segunda-feira, 18, não haverá filme na Sessão da Tarde da semana, pois no lugar será exibido a semifinal do Mundial de Clubes, entre o Fluminense e o Al-Ahly. O jogo vai ter início às 14h35, logo depois de Mulheres de Areia, e terminará por volta das 17h15, quando cederá espaço para Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo.

Na terça-feira, 19, novamente não haverá Sessão da Tarde. Desta vez, o jogo que assumirá a faixa de horário será a partida entre Urawa Reds e Manchester City, na semifinal do Mundial de Clubes. A exibição será a partir das 14h45 e tem previsão de terminar às 17h15 na programação.

Na sexta-feira, a Sessão da Tarde também será substituída pela final do Mundial de Clubes, a partir das 14h35. Competirão pelo título de campeão os vencedores dos jogos de segunda e terça-feira. A partida tem previsão de terminar às 17h25, segundo a programação oficial do canal.

Sessão da Tarde de quarta-feira Black Nativity

A Sessão da Tarde terá exibição normal na quarta-feira, 20, com o filme Black Nativity – Uma Jornada Inesquecível. A trama de 2013 é uma obra natalina que traz muitas estrelas hollywoodianas, como Angela Basset, de Pantera Negra, Jennifer Hudson, de Dreamgirls, Tyrese Gibson, de Velozes e Furiosos, e Forest Whitaker, de O Último Rei da Escócia.

A trama do longa metragem traz a história do jovem Langston (Jacob Latimore), um rapaz rebelde que é criado pela mãe, mas vai para a casa dos avós no Harlem para passar o natal. Ele não tem muito contato com os dois e a situação é delicada, já que seu avô conta com regras rígidas em casa, o que dificulta o relacionamento. Mas durante o seu tempo por lá, o rapaz acaba escutando sermões do avô na véspera de Natal que lhe trazem muitas lições.

Sessão da tarde de Quinta-feira - Operação Presente

Na quinta-feira, 22, a Sessão da Tarde terá mais um filme com temática natalina, já que a data está perto. A exibição será da animação Operação Presente, de 2011, que trará na dublagem brasileira Gustavo Pereira como o protagonista Arthur, conhecido por emprestar sua voz para personagens famosos como Nemo, Soluço, Ferb, entre outros.

A trama do longa natalino segue a família do Papai Noel, que é composta por um filho muito eficiente, Steve, e outro nem tanto, o franzino Arthur. No dia de Natal, o querido velhinho sai em viagem pelo mundo para deixar todos os seus presentes, mas após a saída do pai, o rapaz percebe que uma criança será esquecida, já que um presente ficou para trás. Por conta disso, ele sai em uma missão para resolver o problema.