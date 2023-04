Sessão da Tarde da semana: filmes de 17 a 21 de abril

A Sessão da Tarde da semana de 17 a 21 de abril está recheada de novidades e traz romance, animação, comédia e até drama. Opções para todos os gostos! As exibições ocorrem por volta das 15h40, depois de Chocolate com Pimenta. A semana começa com a Creche do Papai com o ator Eddie Murphy e termina com o popular Meu Malvado Favorito. Veja a programação completa!

A Creche Do Papai vai passar na Sessão da Tarde da semana - 17 de abril

O filme que abre a Sessão da Tarde da semana é a comédia A Creche Do Papai, com os atores Eddie Murphy, Steve Zahn, Anjelica Houston e Regina King no elenco. O longa metragem de 2003 traz a história de pais que dão a volta por cima depois de passarem por uma difícil demissão.

Charlie (Murphy) foi desligado do emprego junto do amigo Phill (Jeff Garlin) e agora passa o dia inteiro em casa com o filho enquanto a mulher trabalha, já que eles não tem dinheiro para pagar por creche. Diante da situação, Charlie acaba pensando em uma solução que pode lhe ajudar a arranjar dinheiro, mas ele acaba criando inimizades entre concorrentes.

Título Original: Daddy Day Care

Elenco: Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon, Anjelica Houston

Direção: Steve Carr

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Veja também - 20 filmes para ver com toda a família

Joel é o filme de terça-feira, 18 de abril

O drama argentino Joel é o filme da terça-feira e traz uma emocionante história dirigida pelo diretor Carlos Sorin, responsável por obras como O Caderno de Tony e Filha Distante.

Na história do filme, Cecília (Victoria Almeida) e Diego (Diego Gentile) não conseguem ter filhos, por isso se registram em uma agência de adoção. Certo dia, eles recebem uma ligação que informa que um garoto de 9 anos em breve dividirá a casa com eles.

O menininho teve uma vida dura até então e será responsável por mudar a trajetória de Diego e Cecília para sempre.

Título Original: Joel

Elenco: Vitor Mafra, Marcelo Salsicha, Letícia Bortoletto, Cássia Bisceglia, Almeida Victoria, Gentile Diego, Noguera Santiago Joel, Katz Ana

Direção: Carlos Sorin

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h40

Veja o trailer:

Confira - Vilões x Mocinhos: os protagonistas de Terra e Paixão, nova novela das 21h

A comédia romântica Recém-Casados vai passar na quarta-feira, 19 de abril

Estrelada por Ashton Kutcher e Brittany Murphy, esta produção dirigida por Shawn Levy - de Free Guy e O Projeto Adam - mostra um casal que acabou de juntar as alianças no altar e só passa por perrengues durante a lua de mel.

Sarah McNerney (Murphy) se casa com Tom Leezak (Kutcher) mesmo sabendo que está indo contra o desejo da sua família e até amigos. Após selarem a união, eles partem para a Europa, mas além dos problemas que envolvem a viagem, o relacionamento do casal é alvo de sabotagem, quando o ex-namorado da moça aparece.

Título original: Just Married

Elenco: Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, David Moscow, Monet Mazur, David Rasche

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana e Alemã

Horário: 15h30

Assista ao trailer do filme de quarta-feira:

Um Homem De Sorte na Sessão da Tarde da semana - Quinta-feira, 20 de abril

Adaptação de um livro do popular autor de romances Nicholas Sparks, esta produção de 2012 é estrelada por Zac Efron, de High School Musical, e Taylor Schilling, de Orange is the New Black.

O ator Zac Efron interpreta Logan na produção, um fuzileiro naval norte-americano que encontra no deserto a foto de uma mulher que nunca conheceu. Após a situação inusitada, ele começa a ter uma sorte que é de surpreender e sobrevive a três campanhas no Iraque.

Ao retornar aos Estados Unidos, ele parte para a Carolina do Norte e decide encontrar a tal mulher da foto, que lhe deu tanta sorte.

Título Original: The Lucky One

Elenco: Adam Lefevre, Blythe Danner, Jay R Ferguson, Riley Thomas Stewart, Taylor Schilling, Zac Efron

Direção: Scott Hicks

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Trailer do filme de quinta-feira da sessão da tarde da semana:

Veja - Filmes românticos na Netflix

Meu Malvado Favorito fecha Sessão da Tarde da semana na sexta-feira, 21 de abril

A Sessão da Tarde da semana acaba com a animação Meu Malvado Favorito, o primeiro filme de uma franquia de sucesso. Os personagens todo mundo conhece, a trama é estrelada por Gru, que se denomina um grande vilão, seus minions ajudantes e três garotinhas órfãs.

Neste primeiro lançamento da franquia, Gru decide que vai realizar o maior ato de todos e roubar a lua. Ele não quer ser passado para trás por um bandido em ascensão e se prepara para o ato.

Porém, tudo muda quando ele conhece Margo, Edith e Agnes. Ele adota as garotas planejando usá-las em seu plano e depois descartá-las, mas a convivência desperta algo diferente nele e tudo muda em sua vida.

Título Original: Despicable Me

Elenco: Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Elsie Fisher, Julie Andrews, Jason Segel, Steve Carell Warshofsky, Kevin Corrigan

Dubladores: Ana Elena Bittencourt, Bruna Laynes, Jane Kelly, Leandro Hassum, Marcius Melhem, Pamela Rodrigues

Direção: Chris Renaud e Pierre Coffin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h45

Leia também - Procurando filme infantil na Netflix? 12 joias para assistir agora