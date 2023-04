Sessão da Tarde da semana: filmes de 24 a 28 de abril

A programação de filmes da Sessão da Tarde da semana traz destaques do cinema nacional, entre outros filmes de aventura e comédia. Mulheres Ao Ataque (2014), Um Laço De Amor (2017) e Talvez Uma História De Amor (2018) são alguns dos longas que serão exibidos após a reprise de Chocolate com Pimenta (2003).

Mulheres Ao Ataque - Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme Mulheres Ao Ataque, lançado em 2014. Carly descobre que seu namorado na verdade é um homem casado e decide se unir a esposa dele, Kate, para se vingar. As duas começam a ser amigas e juntas descobrem que, além delas, há uma terceira mulher envolvida, Amber. A jovem também se une ao grupo de mulheres para dar uma lição no infiel.

Título Original: The Other Woman

Elenco: Nikolaj Coster-Waldau, Cameron Diaz, Taylor Kinney, Leslie Man, Nicki Mina, Kate Upton

Dubladores: Mônica Rossi/ Kate: Sheila Dorfman/ Mark: Ricardo Schnetzer/ Frank: Dario De Castro/ Amber: Flavia Saddy/ Phil: Reginaldo Primo/ Lydia :Mariana Torres

Direção: Nick Cassavetes

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 25 de abril - Um Laço De Amor

A Sessão da Tarde semana continua com a exibição de Um Laço De Amor na terça-feira. O público acompanha a história de Frank, que fica responsável por tomar conta de sua sobrinha depois da morte de sua irmã. A garota é uma menina prodígio, o que faz com que sua avó queira que ela siga outro caminho além de uma vida escolar normal.

Título Original: Gifted

Elenco: Chris Evans; Jenny Slate; Lindsay Duncan; Mckenna Grace; Octavia Spencer

Dubladores: Felipe Grinnan; Patricia Scalvi; Raquel Carlotti; Suzete Piloto; Tatiane Keplmair

Direção: Marc Webb

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 26 de abril - Talvez Uma História De Amor

Na quarta, a Sessão da Tarde da semana exibe o filme nacional Talvez Uma História De Amor, estrelado por Mateus Solano e Thaila Ayala. No longa, Virgílio se depara com uma mensagem de Clara em sua caixa postal, que termina a relação deles. No entanto, o rapaz não se lembra da existência de moça e recorre aos amigos para tentar descobrir como se esqueceu da própria namorada.

Título Original: Talvez Uma História De Amor

Elenco: Cynthia Nixon, Nathalia Dill, Paulo Vilhena, Marco Luque, Thaila Ayala, Totia Meireles, Jacqueline Sato, Bianca Comparato, Mateus Solano

Direção: Rodrigo Bernardo

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quinta-feira, 27 de abril - Uma Chance Para Lutar

Na quinta, é a vez da exibição de Uma Chance Para Lutar (2021). Nick Newell é um lutador de MMA de um braço só que tem a rara chance de lutar pelo campeonato dos pesos-pena. A partir daí, ele embarca na missão de sair vencedor da luta não só por si mesmo, mas por todas as pessoas com deficiência.

Título Original: Notorious Nick

Elenco: Cody Christian

Direção: Aaron Leong

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Sexta-feira, 28 de abril - A Sogra (2005)

A Sessão da Tarde da semana termina com a exibição do filme A Sogra. Charlotte passa anos de sua vida procurando pelo homem certo para ela, até que conhece e se apaixona por Kevin Fields. No entanto, a mãe dele, uma jornalista que acaba de ser demitida, atrapalha os planos do casal com medo de perder o filho.

Título Original: Monster-in-Law

Elenco: Jennifer Lopez, Michael Vartan, Jane Fonda, Wanda Skyes

Dubladores: Rosa: Maria Baroli/ Charlotte "Charlie" Cantilini: Marcia Regina/ Kevin Fields: Sergio Moreno/ Ruby: Rosana Beltrame/ Fiona: Lúcia Helena/ Remy: Hermes Baroli

Direção: Robert Luketic

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília