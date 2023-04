Sinônimos é a abertura de Terra e Paixão, mas música já foi usada antes

Sinônimos, clássico da dupla Chitãozinho e Xororó e Zé Ramalho, foi escolhida para abertura de Terra e Paixão, nova novela das 9. Por ser uma das músicas mais conhecidas do sertanejo, não será a primeira vez que a faixa estará presente em um folhetim global. A composição já foi usada em trilhas sonoras de outras produções da emissora carioca anteriormente.

Qual é a abertura de Terra e Paixão?

A faixa Sinônimos é de autoria de Paulo Sérgio, Cláudio Noam e César Augusto, escrita pelo trio para Chitãozinho e Xororó e lançada pela dupla em 2004.

A música foi regravada ao lado de Zé Ramalho, que posteriormente também gravou uma versão somente na sua voz. Sinônimos se tornou um dos maiores sucessos da música brasileira e já fez parte da trilha sonora de muitas produções ao longo dos anos.

A música da dupla sertaneja já esteve ao menos em outros três folhetins da emissora. Sinônimos foi usada na trilha sonora de A Favorita (2008), de João Emanuel Carneiro, e inclusive foi a faixa que embalou a vinheta de apresentação dos atores da trama.

A mesma composição também fez parte de Além do Tempo (2015) e Orgulho e Paixão (2018), ambas novelas das 18h da Globo, além de A Escrava Isaura (2004) da Record.

A partir de maio, a música ganha uma nova versão para a abertura da novela Terra e Paixão. O primeiro trailer divulgado pela emissora já foi divulgado, usando justamente o sucesso dos anos 2000.

A escolha da faixa repercutiu nas redes sociais após o lançamento:

"Vendo essa notícia de que "Sinônimos" vai fazer parte do tema de #TerraEPaixao. Mas na minha cabeça eu só lembro da Lívia e do Felipe em Além do Tempo", relembrou um internauta.

Vendo essa notícia de que "Sinônimos" vai fazer parte do tema de #TerraEPaixao. Mas na minha cabeça eu só lembro da Lívia e do Felipe em Além do Tempo.pic.twitter.com/emYRTGbaVK — Portal Ypis (@portalypis) March 24, 2023

"Se "Sinônimos" for realmente o tema de abertura de #TerraEPaixão, vai ser a quinta vez que essa música será usada em uma novela (que eu lembre). As outras foram essas", relembrou outro.

Se "Sinônimos" for realmente o tema de abertura de #TerraEPaixão, vai ser a quinta vez que essa música será usada em uma novela (que eu lembre). As outras foram essas. pic.twitter.com/oobYEPyp5c — ruruzinho (@gomzsquita) March 24, 2023

"Sinônimos na chamada de #TerraEPaixão me fez sentir ainda mais saudade DELAS", escreveu um espectador relembrando A Favorita.

Sinônimos na chamada de #TerraEPaixão me fez sentir ainda mais saudade DELAS pic.twitter.com/6xFyJnWeyz — mário fofoca da shopee (@samuca_no) April 12, 2023

"A chamada de #TerraEPaixão usando a mesma música “Sinônimos” da novela A Favorita", publicou um fã sobre a abertura de Terra e Paixão.

A chamada de #TerraEPaixão usando a mesma música “Sinônimos” da novela A favorita ❤️ pic.twitter.com/NBMihlLXqU — Goiano tuiteiro (@jsann05) April 12, 2023

Veja: Vilões x Mocinhos: os protagonistas de Terra e Paixão

Quando estreia a próxima novela das 9?

Terra e Paixão estreia em 8 de maio, segunda-feira, às 22h25, logo após o Jornal Nacional. A trama chega para substituir Travessia, que termina no próximo dia 5.

O folhetim é de autoria de Walcyr Carrasco, responsável por grande sucessos da Globo, e terá temática rural. A trama se passa na cidade fictícia de Nova Primavera, no estado do Mato Grosso do Sul, e gira em torno de uma disputa por terras.

O poderoso Antônio de La Selva (Tony Ramos) quer tomar as terras de Aline (Bárbara Reis) já que nelas há água. Até que o marido da professora é assassinado em meio a invasão de sua propriedade, e ela decide deixar a carreira acadêmica para trás e segue como produtora agrícola, sem nunca ter plantado uma semente antes. A mocinha também se envolverá em um triângulo amoroso com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

Assista ao primeiro trailer com a música de abertura de Terra e Paixão:

Veja: Tatá Werneck volta às novelas como stripper em Terra e Paixão