Onde assistir a sequência de Meu Malvado Favorito?

A sequência de Meu Malvado Favorito pode ser assistida em plataformas de streaming, assim como os demais filmes da franquia que deram origem aos minions. A história de Gru tem três filmes, sendo o último de 2017, e mais dois spin-offs das criaturinhas amarelas.

Onde encontrar Meu Malvado Favorito 2?

Meu Malvado Favorito 2 está disponível para os assinantes da Amazon Prime Video e Telecine. Também é possível comprar ou alugar o na Google Play Filmes e na Apple TV, mediante preço de R$ 9,90.

A comédia infantil foi lançada em 2013, dando sequência a história apresentada no primeiro filme. O protagonista Gru decide mudar de vida e deixa o passado como vilão para trás para se dedicar à criação das filhas Agnes, Edith e Margo. Mas ele não vai conseguir se livrar de seus tempos como malvado: o "Ladrão da Lua" será recrutado para a AVL (Liga Anti-Vilões) em uma missão para salvar o mundo ao lado da agente Lucy.

Ambos precisam descobrir quem é o responsável por roubar a fórmula PX41. A confusão na vida de Gru fica ainda maior quando ele é abandonada por seu parceiro Dr. Nefário e sua filha começa a viver o primeiro amor.

Título Original: Despicable Me 2

Dubladores: Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Sidney Magal, Bruna Laynes, Ana Elena Bittencourt, Pamella Rodrigues, Luiz Carlos Persy, Júlio Chaves, Mauro Ramos, Arthur Aguiar, Sylvia Salustti, Fernanda Baronne, Pierre Coffin, Sérgio Stern

Ano de lançamento: 2013

Disponível em: Amazon Prime Video, Telecine, Google Play Filmes, Apple TV

Veja: Como faço para cancelar a Netflix pelo celular e PC? 4 passos para fazer

Qual a sequência do filme Meu Malvado Favorito?

A franquia do Meu Malvado Favorito começou a ser exibida nos cinemas em 2010 e conta com três filmes. Com a popularidade dos personagens 'minions', as criaturinhas ganharam seus próprios filmes lançados em 2015 e 2022. A história do spin-off é diferente da mostrada na franquia original.

Meu Malvado Favorito (2010)

O primeiro filme da franquia acompanha Gru em seu plano de roubar a Lua. Depois de saber que pirâmide de Gizé foi roubada, o vilão quer ganhar o título de maior roubo do século e passa a pensar no crime com a ajuda dos minions, seres amarelados que servem a ele, e do seu parceiro cientista Dr. Nefario.

O plano só dará certo se Gru conseguir roubar um raio que consegue diminuir o tamanho de tudo que atinge que está sob posse do ladrão das pirâmides. É quando ele adota as órfãs Margo, Agnes e Edith, e se afeiçoa por elas.

Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video

Veja: Procurando filme infantil Netflix? 12 joias para assistir agora

Meu Malvado Favorito 2 (2013)

Meu Malvado Favorito 3 (2017)

No último filme da saga, o vilão Balthazar Bratt retorna para tirar o sossego de Gru e Lucy, que são recrutados para detê-lo, mas o protagonista é demitido por não conseguir concluir a missão. Ele também descobre que tem um irmão gêmeo, Dru, e parte para encontrá-lo.

Onde assistir: Telecine, YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video

Minions (2015)

O filme dos minions foi lançado antes do final da saga de Meu Malvado Favorito, mas pode ser assistido separadamente.

O longa mostra as criaturinhas amarelas em seu ofício: servir aos vilões. Os seres ficam em depressão depois da morte de seu mestre e parte em busca de um novo chefe. É quando Kevin, Stuart e Bob vão até uma convenção de vilões e se encantam com Scarlet Overkill, que planeja ser a primeira mulher a dominar o mundo.

Onde assistir: Telecine, YouTube, Google Play Filmes

Veja: Filmes que chegam aos cinemas em abril de 2023 no Brasil

Minions 2: A Origem de Gru (2022)

O filme mais recente da saga volta no tempo e mostra Gru na década de 70 tentando se tornar um vilão. O processo não sai como o esperado e ele e seus minions precisam fugir de um grupo de mal-feitores.

Onde assistir: Telecine, YouTube, Google Play Filmes