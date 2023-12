Sessão da Tarde da semana: filmes de 5 a 8 de novembro

A programação da Sessão da Tarde desta semana, de 20 a 24 de novembro 2023, inclui filmes de comédia, ação e aventura ao longo dos próximos dias de novembro. Os longas-metragens vão ao ar logo após a exibição de 'Mulheres de Areia', de segunda a sexta-feira.

A Era Do Gelo: O Big Bang | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com o filme A Era Do Gelo: O Big Bang. Manny, o mamute, começa a se preocupar quando sua filha Peaches anuncia seu noivado. Ainda sem sorte no amor, Sid, a preguiça, se oferece como voluntário para planejar o casamento do casal. Para consternação de Manny, nada pode impedir as próximas núpcias, exceto talvez o fim do mundo. Quando Scrat acidentalmente se lança ao espaço sideral, ele desencadeia uma reação em cadeia que envia um asteróide em direção à Terra. Agora, todo o rebanho deve sair de casa para explorar novas terras e salvar-se do erro cósmico de Scrat.

Gênero: Infantil e família, Comédia, Aventura, Animação

Data de lançamento (cinemas): 22 de julho de 2016 Largo

Bilheteria (bruto EUA): US$ 64,0 milhões

Tempo de execução: 1h 34m

Gigantes De Aço | Sessão da Tarde da semana

Na terça, a Sessão da Tarde exibe Gigantes De Aço. Charlie Kenton (Hugh Jackman) costumava ser um boxeador, mas perdeu a chance de ganhar um título quando robôs pesados ​​e imponentes tomaram conta do ringue de boxe. Agora trabalhando como um pequeno promotor, Charlie junta sucata em lutadores de baixo custo, mal ganhando o suficiente para passar de um local underground para outro. Depois de chegar ao fundo do poço, Charlie relutantemente se une a seu filho afastado, Max (Dakota Goyo), para construir e treinar um robô campeão para uma última chance de redenção.

Gênero: Ação, Drama, Ficção Científica

Data de lançamento (cinemas): 7 de outubro de 2011 Largo

Bilheteria (bruto EUA): US$ 85,5 milhões

Tempo de execução: 2h 7m

Distribuidor: Walt Disney

Uma Segunda Chance Para Amar | Sessão da Tarde da semana

Filme de quarta na TV Globo, Uma Segunda Chance para Amar conta a história de Kate, ex-iugoslava de 26 anos, obcecada por George Michael (Emilia Clarke, 33 anos, com um sotaque elegante regular), uma Fleabag Disneyfied cujas fraquezas são mais fofas do que catastróficas. Ela diz frases como “Por que minha vida é uma merda?” e “Um pássaro cagando cagou no meu olho!” enquanto trabalhava em uma loja de Natal aberta o ano todo em Covent Garden (!!!) vestida de elfo (uma roupa que ela usa mesmo quando está fora do expediente por algum motivo bizarro e inexplicável).

Mas Kate realmente quer ser uma cantora profissional, embora ela seja tecnicamente uma sem-teto e viva em qualquer sofá que encontrar. Ela evita sua mãe preocupada (Thompson, com forte sotaque de comédia), esgota sua chefe sitiada (Michelle Yeoh, tentando o seu melhor), frustra seu círculo cada vez menor de amigos e vai de transa em transa enquanto luta para fazer qualquer coisa substancial durar.

Mas as coisas logo melhoram quando ela conhece Tom – um belo e encantador que parece bom demais para ser verdade. À medida que a cidade se transforma na época mais maravilhosa do ano, a atração crescente de Tom e Kate se transforma no melhor presente de todos: um romance natalino.

Gênero: Férias, Romance, Comédia

Data de lançamento (cinemas): 8 de novembro de 2019

Tempo de execução: 1h 42m

De Repente Uma Família | Sessão da Tarde da semana

Na quinta, a Sessão da Tarde exibe De Repente Uma Família. Quando Pete e Ellie decidem constituir família, eles tropeçam no mundo da adoção em lares adotivos. Eles esperam acolher uma criança pequena, mas quando conhecem três irmãos, incluindo uma menina rebelde de 15 anos, eles passam de zero para três filhos durante a noite. Agora, Pete e Ellie devem tentar aprender como ser pais instantâneos na esperança de se tornarem uma família.

Gênero: Comédia, Drama

Data de lançamento (cinemas): 16 de novembro de 2018

Bilheteria (bruto EUA): US$ 67,3 milhões

Tempo de execução: 1h 59m

+ Votação: quais as melhores novelas da Globo desde 2000

O Natal dos Coopers | Sessão da Tarde da semana

Na sexta-feira, a Sessão da Tarde vai exibir o filme O Natal dos Coopers. Para a celebração anual da véspera de Natal, Sam Cooper (John Goodman) e sua esposa Charlotte (Diane Keaton) dão as boas-vindas a quatro gerações de parentes, incluindo o filho Hank (Ed Helms), a filha Eleanor (Olivia Wilde) e o pai de Charlotte, Bucky (Alan Arkin ). Sam e Charlotte estão se separando após 40 anos de casamento, enquanto Hank está se divorciando. À medida que os convidados revelam os seus respetivos problemas, redescobrem também a importância do parentesco e do espírito da festa.

Gênero: Férias, Comédia, Drama

Data de lançamento (cinemas): 13 de novembro de 2015

Tempo de execução: 1h 47m

Sessão de Sábado - Curtindo A Vida Adoidado

Ferris Bueller (Matthew Broderick) tem uma habilidade incrível em matar aulas e escapar impune. Com a intenção de fazer uma última fuga antes da formatura, Ferris avisa que está doente, "pega emprestada" uma Ferrari e embarca em uma viagem de um dia pelas ruas de Chicago. No encalço de Ferris está o diretor do ensino médio Rooney (Jeffrey Jones), determinado a pegá-lo em flagrante.

Gênero: Comédia

Diretor: John Hughes

Data de lançamento (cinemas): 11 de junho de 1986

Bilheteria (bruto EUA): US$ 69,0 milhões

Tempo de execução: 1h 43m

Relacionado: Elenco do filme Curtindo a Vida Adoidado hoje