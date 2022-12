Sessão da Tarde da semana: filmes de 26 a 30 de dezembro de 2022

Os filmes da Sessão da Tarde da semana de 26 a 30 de dezembro vão marcar os últimos dias de 2022. Com transmissão partir das 15h30, depois da novela Chocolate com Pimenta, vai rolar exibição para todos os gostos, contando com animação, comédia romântica, aventura e mais!

+Lançamentos de filmes 2023: estreias mês a mês nos cinemas

Segunda-feira, 26 de dezembro - Sessão da Tarde da semana começa com Pépequeno

A animação que vai abrir a Sessão da Tarde da semana, a última de 2022, será Pépequeno, de 2018. Na dublagem brasileira, a produção leva as famosas vozes de Guilherme Briggs, Ana Elena Bittencourt, Raphael Rossatto, entre outros.

A história da animação segue um yeti, criatura que é conhecida munda afora como o abominável homem das neves. Diferente do que seus companheiros de espécie pensam, ele acredita na existência dos seres humanos, que para muitos é um mito. Certo dia, ele então resolve provar sua teoria.

Título Original: Smallfoot

Direção: Karey Kirkpatrick e Jason Reisig

Nacionalidade: Americana

Dubladores: Ana Elena Bittencourt, Guilherme Briggs, Luiz Carlos Persy, Marcelo Garcia, Raphael Rossatto, Ronaldo Júlio

Assista ao trailer do filme que abre a Sessão da Tarde da semana:

Terça-feira, 27 de dezembro - Nossa Vida com Cães

Esta comédia romântica que será exibida na terça-feira traz as estrelas Vanessa Hudgens e Nina Dobrev e estreou em 2018 com a direção de Ken Marino. Em Nossa Vida com Cães, a trama segue a jornada de algumas pessoas que tem as vidas e carreiras influenciadas por amigos caninos.

Com uma história que segue uma dúzia de personagens e vários cãozinhos, o público acompanha um dog walker, uma âncora de telejornal que precisa lidar com relacionamentos e amizades, uma barista, entre outros.

Título Original: Dog Days

Direção: Ken Marino

Elenco: Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens

Nacionalidade: Americana

+Onde assistir os filmes clássicos da Sessão da Tarde

Quarta-feira, 28 de dezembro vai passar Idas e Vindas Do Amor

Quarta-feira será dia de mais um filme de romance na Sessão da Tarde da semana. Idas e Vindas Do Amor, de 2010, e com direção de Garry Marshall traz uma série de histórias que se passam durante o dia dos namorados em Los Angeles.

Com histórias conectadas, algumas trazem paqueras e a ansiedade do primeiro encontro, já outras, como a de Reed Bennett são um balde de água fria, já que o rapaz resolve pedir a namorada em casamento na data comemorativa, mas recebe o temido não. No caso de outros, como Holden e Kate, um encontro inesperado em uma avião pode ser significativo.

Título Original: Valentine's Day

Direção: Garry Marshall

Elenco: Julia Roberts, Jessica Alba, Anne Hathaway, Jessica Biel, Bradley Cooper, Ashton Kutcher

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer:

+Quem é a atriz que recusou papel em Uma Linda Mulher

Quinta-feira, 29 de dezembro da Sessão da Tarde da semana vai passar Jumper

Na quinta-feira, a exibição será de Jumper, filme de 2008 que conta com estrelas como Jamie Bell, Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Diane Lane, entre outros. A trama mistura ficção científica com aventura e muita ação.

Na história do longa, David Rice é um estudante comum. Porém, sua vida não é nada fácil, ele foi abandonado pela mãe e tem um pai alcoólatra que não quer saber de nada. Além disso, ele é perseguido na escola e é apaixonado por uma menina que não corresponde seus sentimentos. Tudo muda em sua vida quando certo dia ele descobre que pode ter um poder inimaginável em mãos, que o colocará na mira de caçadores poderosos.

Título Original: Jumper

Direção: Doug Liman

Elenco: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson, Rachel Bilson, Michael Rooker, Diane Lane

Nacionalidade: Americana

+Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci?

Sexta-feira, 30 de dezembro - Noite de Ano Novo

Fechando a semana, a Sessão da Tarde irá exibir Noite de Ano Novo. Este filme com Zac Efron, Sarah Jessica Parker, Ashton Kutcher, foi lançado em 2011 e traz uma temática conveniente para a época das festas. A trama segue a história de várias pessoas, entre comprometidas e solteiras, que se conectam na cidade de Nova York durante a véspera do ano novo.

Título Original: New Year's Eve

Direção: Garry Marshall

Elenco: Ashton Kutcher, Jessica Biel, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Zac Efron

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer da última Sessão da Tarde do ano:

Leia também

Qual é o filme de maior bilheteria de todos os tempos? Veja os recordistas do cinema