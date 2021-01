Sessão da tarde de hoje (14/01) exibe o filme ‘Sonhos de Papel’

Nesta quinta-feira (14), a TV Globo vai exibir uma atração especial para os telespectadores. Na Sessão da Tarde de hoje, o público poderá se emocionar com o longa “Sonhos de Papel” que tem no elenco nomes como: Sam Worthington, David Wenham e Ed Oxenbould. O longa tem duração de 1h 36min e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

A produção foi lançada em 2015 e a história é inspirada em um episódio da série de televisão Australian story, chamado Fly with me. O filme “Sonhos de Papel” conta a história de Dylan, protagonizado por Ed Oxenbould, um garoto de 11 anos que sonha em competir no Campeonato Mundial de Aviões de Papel no Japão. Para realizar seu sonho, ele luta contra a falta de dinheiro e ainda enfrenta uma complicada relação com o pai.

Sobre o longa: Um garoto de 11 anos é criado por seu pai em uma remota cidade do interior da Austrália. A vida de Dylan se altera completamente ao conquistar um lugar no campeonato de aviões de papel de Sydney. É uma história emocionante da jornada de um garoto e seu pai reconectando após a luta de sua família que vai nos deixar torcendo para eles no campeonato mundial de aviões de papel no Japão.

Ficha técnica do filme da sessão da tarde de hoje:

Título Original: Paper Planes

Direção: Robert Connolly

Elenco: Sam Worthington, Ed Oxenbould, Deborah Mailman, Nicholas Bakopoulos-cooke, Ena Imai, Terry Norris

Nacionalidade: Australiana

Gênero: Drama

Confira o trailer do longa ‘Sonhos de Papel’

Que horas começa o filme na Globo?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir o longa ‘Sonhos de Papel’ do diretor Robert Connolly, na Sessão da Tarde de hoje, é só se conectar no canal da TV Globo a partir das 15h (horário de Brasília).

O que tem a seguir?

Depois da do filme na sessão da tarde, a TV Globo exibi o ‘Vale a Pena Ver de Novo’, com a telenovela: ‘Laços de Família’ a partir das 16h45min. Sobre a novela: Sucesso de Manoel Carlos, ‘Laços de Família’ conduz uma crônica urbana que discute as relações humanas, especialmente entre pais e filhos, e é movida pelo amor incondicional de Helena pela filha Camila.

