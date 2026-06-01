Sessão da Tarde desta semana: filmes de 1º a 5 de junho de 2026

Sessão da Tarde desta semana: filmes de 1º a 5 de junho de 2026

A programação da Sessão da Tarde desta semana traz opções para todos os públicos, com comédia nacional, drama inspirado em histórias reais, romance, animação de sucesso e muita ação. Entre os destaques da Globo entre os dias 1º e 5 de junho estão “Shrek 2”, “Enquanto Estivermos Juntos” e “Need For Speed: O Filme”.

Confira quais são os filmes que serão exibidos em cada dia da semana.

Segunda-feira (1º de junho) – Juntos e Enrolados

A semana começa com a comédia brasileira “Juntos e Enrolados”. A trama acompanha Julio e Daiana, um casal que está prestes a subir ao altar quando uma mensagem inesperada muda completamente os planos dos dois. O relacionamento chega ao fim justamente no dia do casamento, transformando a celebração em uma inusitada festa de divórcio.

Lançado em 2020, o longa é dirigido por Eduardo Vaisman e Rodrigo Vanderputt e conta com atuações de Cacau Protásio, Rafael Portugal e Evelyn Castro.

Terça-feira (2 de junho) – Safety: Uma Jogada de Coragem

Na terça-feira, a Globo exibe o drama “Safety: Uma Jogada de Coragem”, inspirado em uma história real. O filme mostra a trajetória de Ray McElrathbey, jovem atleta da Universidade de Clemson que sonha em construir uma carreira no futebol americano.

Ao mesmo tempo em que busca destaque nos esportes, ele precisa enfrentar desafios pessoais e assumir a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo após uma crise familiar. O longa foi lançado em 2020 e tem direção de Reginald Hudlin.

Quarta-feira (3 de junho) – Enquanto Estivermos Juntos

O romance e a emoção tomam conta da programação de quarta-feira com “Enquanto Estivermos Juntos”. Baseado em fatos reais, o filme conta a história do cantor cristão Jeremy Camp e seu relacionamento com Melissa Henning.

Os dois se apaixonam rapidamente, mas precisam enfrentar uma dura batalha quando uma grave doença ameaça interromper os planos do casal. O elenco reúne nomes como K.J. Apa, Britt Robertson, Shania Twain e Gary Sinise.

Quinta-feira (4 de junho) – Shrek 2

Um dos maiores sucessos da animação mundial chega à Sessão da Tarde na quinta-feira. Em “Shrek 2”, o ogro mais famoso do cinema acompanha Fiona para conhecer seus pais após o casamento.

A visita, porém, não sai como o esperado. O rei Harold descobre que a filha se transformou em uma ogra e passa a questionar o relacionamento. Enquanto tenta conquistar a aprovação da família real, Shrek encara novos desafios ao lado do inseparável Burro.

Lançado em 2004, o filme é considerado um dos maiores sucessos da franquia da DreamWorks.

Sexta-feira (5 de junho) – Need For Speed: O Filme

Fechando a semana, a Globo aposta na ação com “Need For Speed: O Filme”. A produção acompanha Tobey Marshall, um talentoso piloto que vê sua vida mudar após ser injustamente responsabilizado por um acidente que causa a morte de seu melhor amigo.

Depois de cumprir pena na prisão, ele decide participar de uma competição automobilística clandestina para buscar vingança contra o verdadeiro responsável pela tragédia. O elenco conta com Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots e Rami Malek.

Com uma programação diversificada, a Sessão da Tarde promete entreter o público ao longo da semana com histórias que vão do humor nacional às grandes produções de Hollywood.

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