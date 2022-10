Sessão da Tarde desta semana: filmes entre 17 e 21 de outubro

A Sessão da Tarde desta semana traz muita comédia, ação e drama para os espectadores. Os filmes são exibidos logo após a reprise de Chocolate com Pimenta (2003) no horário vespertino da Globo e antecedem o Vale a Pena Ver de Novo. Confira a programação dos próximos dias.

Segunda-feira, 17 de outubro – Sessão da Tarde desta semana – A Volta do Todo Poderoso (2007)

Sessão da Tarde desta semana começa com a exibição do filme A Volta do Todo Poderoso, lançado em 2007. O longa-metragem conta a história de Evan Baxter, um âncora de um telejornal que é eleito para seu 1º mandato como congressista. Ao mudar para Washington com sua família, ele começa a receber estranhas encomendas com ferramentas e madeiras. O jornalista então recebe um chamado de Deus, que lhe dá a missão de construir uma nova arca para a inundação que está por vir.

Título Original: Even Almighty

Elenco: Graham Phillips; Jimmy Bennett; John Goodman; Johnny Simmons; Jonah Hill; Lauren Graham; Morgan Freeman; Wanda Sykes

Direção: Tom Shadyac

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 18 de outubro – Um Amor à Altura (2016)

Em Um Amor à Altura (2016), a advogada Diane perde o seu celular, mas Alexandre encontra o aparelho e liga para a protagonista para devolvê-lo. Quando os dois se encontram, ela se surpreende ao ver que o homem tem apenas 1,36m de altura. Mesmo após a devolução do aparelho, os dois seguem se encontrando e se apaixonam, mas Diane precisa lidar com os comentários alheios sobre a altura de seu namorado.

Título Original: Up For Love

Elenco: Françoise-Domi Blim; Françoise-Domi Blim; Cesar Domboy; Jean Dujardin; Virginie Efira; Cedric Kahn

Direção: Laurent Tirard

Nacionalidade: Francesa

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 19 de outubro – De Repente Pai (2013)

A programação da Sessão da Tarde desta semana de quarta-feira exibe o filme De Repente Pai, que conta a história de David Wozniak, um homem irresponsável que não é muito querido pela família e nem por sua namorada. A vida do protagonista muda quando ele descobre que uma doação de esperma que ele fez para uma clínica há 20 anos lhe rendeu 533 filhos. Algumas delas sentem a necessidade de conhecer o pai biológico, o que leva o homem a embarcar nessa jornada.

Título Original: Delivery Man

Elenco: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders, Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan

Direção: Ken Scott

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília



Quinta-feira, 20 de outubro – Sessão da Tarde desta semana – Uma Aventura e Tanto (2017)

Na quinta-feira, será exibido o filme Uma Aventura e Tanto (2017). A vida da família de Davis, que passa por muitos problemas, muda quando o cãozinho Pluto chega de repente. O animal se torna um verdadeiro anjo da guarda para a família e ajuda a salvar a vida de uma criança, conforta um garoto doente, salva o casamento de um casal e restaura o relacionamento entre pai e filho.

Título Original: The Stray

Elenco: Brennin Williams; Connor Corum; Eliza Brown; Michael Cassidy; Sarah Lancaster

Direção: Mitch Davis

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 21 de outubro – Sessão da Tarde desta semana

O filme de sexta-feira ainda não foi divulgado pela emissora.

Tela Quente: Parasita (2019)

Além da Sessão da Tarde desta semana, a Globo também exibe o aclamado filme Parasita na segunda-feira, na Tela Quente, logo após a novela Travessia. O longa-metragem narra as dificuldades da família Ki-Taek, que está desempregada e luta para sobreviver. Até que um dia, o filho mais velho consegue um emprego de professor de inglês de uma menina de família rica. O pai, mãe e irmã bolam um plano para se infiltrarem na vida dos ricaços, mas acabam pagando alto por sua inconsequência.

Título Original: Parasite

Elenco: Choi Woo-Sik; Jang Hye-Jin; Jo Yeo-Jeong; Park So-Dam; Song Kang-Ho

Direção: Bong Joon-Ho;Joon-Ho Bong

Nacionalidade: Sul-coreana

Horário: 22h40, horário de Brasília