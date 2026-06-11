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Tem Sessão da Tarde e Avenida Brasil hoje? Nova programação da Globo na Copa

Durante a Copa do Mundo de 2026 atrações sofrerão alterações de horário

Escrito por Anny Malagolini
Que horas começa Sessão da Tarde e Avenida Brasil hoje Globo

Quem ligou a TV procurando pela Sessão da Tarde ou pelo capítulo de Avenida Brasil nesta quinta-feira, 11 de junho, encontrou uma programação diferente. A Globo mexeu na grade para exibir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 e a primeira partida do torneio, entre México e África do Sul, marcada para as 16h.

Que horas começa Sessão da Tarde e Avenida Brasil hoje?

A Sessão da Tarde não começa hoje, quinta-feira, 11 de junho. O filme da faixa vespertina foi retirado da grade da Globo por causa da transmissão da abertura da Copa do Mundo 2026 e do jogo entre México x África do Sul. A atração volta ao ar na sexta-feira, 12 de junho, às 15h25, com o filme “Por Toda A Minha Vida”, segundo a programação prevista da emissora. Antes disso, a Globo exibe a Edição Especial de Além do Tempo, às 14h45.

Avenida Brasil também não será exibida hoje, quinta-feira, 11 de junho. A reprise do Vale a Pena Ver de Novo foi interrompida pela cobertura da Copa do Mundo. Na sexta-feira, 12 de junho, a novela volta à programação às 17h05, logo após o Boletim RJ2, previsto para as 16h50.

A grade de sexta-feira fica assim:

14h45 — Edição Especial – Além do Tempo
15h25 — Sessão da Tarde – Por Toda A Minha Vida
16h50 — Boletim RJ2
17h05 — Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil

Por que a Globo mudou a programação?

A mudança acontece por causa da Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11 de junho. A abertura do torneio será realizada antes do jogo entre México e África do Sul, primeira partida oficial do Mundial.

Durante a Copa, a grade da Globo deve sofrer alterações frequentes, principalmente nos dias em que houver jogos em horários próximos às novelas, telejornais e programas da tarde.

Isso significa que a Sessão da Tarde, o Vale a Pena Ver de Novo e até novelas inéditas podem mudar de horário, ser encurtados ou deixar de ser exibidos em dias específicos.

Jogos da Copa do Mundo 2026 confirmados na Globo

A Globo terá transmissões da Copa do Mundo ao longo do torneio. Veja a lista de jogos informados para os primeiros dias do Mundial:

11 de junho, quinta-feira

México x África do Sul – 16h
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo

12 de junho, sexta-feira

Estados Unidos x Paraguai – 22h

13 de junho, sábado

Brasil x Marrocos – 19h
Austrália x Turquia – 1h

14 de junho, domingo

Holanda x Japão – 17h
Costa do Marfim – 20h
Suécia x Tunísia – 23h

15 de junho, segunda-feira

Bélgica x Egito – 16h
Arábia Saudita x Uruguai – 19h

16 de junho, terça-feira

França x Senegal – 16h
Áustria x Jordânia – 1h

17 de junho, quarta-feira

Inglaterra x Croácia – 17h
Uzbequistão x Colômbia – 23h

18 de junho, quinta-feira

Suíça x Bósnia – 16h
México x Coreia do Sul – 22h

19 de junho, sexta-feira

Brasil x Haiti – 21h30
Turquia x Paraguai – 0h

20 de junho, sábado

Alemanha x Costa do Marfim – 17h
Tunísia x Japão – 23h

21 de junho, domingo

Uruguai x Cabo Verde – 19h
Nova Zelândia x Egito – 22h

22 de junho, segunda-feira

Argentina x Áustria – 14h
Noruega x Senegal – 21h
Jordânia x Argélia – 0h

23 de junho, terça-feira

Inglaterra x Gana – 17h
Colômbia x Congo – 23h

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Linha fina

Abertura da Copa e México x África do Sul alteram a grade da Globo nesta quinta-feira; atrações voltam na sexta.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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