Sessão da tarde hoje (02/03): Globo vai passar ‘Em Meus Sonhos’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde hoje, terça-feira, dia 02/03, vai exibir o filme “Em Meus Sonhos” a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme é de 2014 e tem duração original total de 1h33.

Depois de se encontrarem apenas em seus sonhos, um homem e uma mulher têm sete dias para transformar suas visões românticas em realidade.

Natalie e Nick são duas pessoas que definitivamente não têm sorte no amor. Determinados a mudar os seus status de relacionamento, os dois, coincidentemente, realizam um desejo ao jogar moedas em uma fonte. Logo, os dois começam a sonhar um com o outro; Natalie e Nick ficam enamorados através de seus delírios. No entanto, eles terão que correr contra o tempo para concretizar o amor platônico, uma vez que a profecia diz que eles só têm uma semana para ficarem juntos.

Título Original In My Dreams

Elenco Antonio Cupo, Joe Massingil, Katharine Mcphee, Mike Vogelq

Dubladores Natalie:Leticia Quinto/ Sharla:Tatiane Kelpmair/ Nick:Wendel Bezerra/ Mario:Sergio Corcetti

Direção Kenny Leon

Nacionalidade Canadense, americana

Gênero Romance

Veja o trailer do filme da sessão da tarde de hoje

Corujão I – S.O.S Mulheres Ao Mar – 2h40

Adriana não está em um bom momento. Ela não consegue que alguma editora publique seus livros e, para ganhar a vida, legenda filmes pornôs. Para piorar a situação, seu marido, Eduardo, decide pedir o divórcio. Em meio à fossa da separação, ela descobre que Eduardo fará um cruzeiro ao lado da nova namorada, Beatriz, uma estrela da TV. Incentivada pela irmã Luíza, as duas decidem embarcar no mesmo cruzeiro para que Adriana tenha a chance de reconquistá-lo. A empregada Dialinda, que tenta ajudar a patroa a todo custo, acaba também embarcando nesta aventura.

