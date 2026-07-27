Sessão da Tarde hoje (27/07): Globo exibe O Caçador e a Rainha do Gelo

Sessão da Tarde hoje (27/07): Globo exibe O Caçador e a Rainha do Gelo

A TV Globo exibe nesta segunda-feira, 27 de julho, o filme O Caçador e a Rainha do Gelo (The Huntsman: Winter’s War) na Sessão da Tarde. A produção vai ao ar às 15h30 (horário de Brasília) e reúne um elenco de estrelas de Hollywood, como Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jessica Chastain e Emily Blunt.

Qual é a história de O Caçador e a Rainha do Gelo?

Lançado em 2016, o longa mistura fantasia, aventura e ação ao expandir o universo apresentado em Branca de Neve e o Caçador. A história revela os acontecimentos anteriores e posteriores ao confronto entre a Rainha Ravenna e Branca de Neve.

Na trama, Freya (Emily Blunt) é a irmã da poderosa e temida Rainha Ravenna (Charlize Theron). Após sofrer uma grande tragédia pessoal, ela desperta poderes mágicos ligados ao gelo e decide abandonar o reino da irmã para construir seu próprio império.

Como Rainha do Gelo, Freya recruta crianças para formar um exército de guerreiros, impondo duas regras absolutas: lealdade incondicional e a proibição de qualquer sentimento de amor.

Entre os soldados treinados desde pequenos estão Erik (Chris Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain), que acabam se apaixonando. Ao descobrir o romance, Freya decide separar os dois. Enquanto isso, o desaparecimento do poderoso espelho mágico ameaça colocar um artefato de enorme poder nas mãos da nova rainha, dando início a uma disputa que pode mudar o destino dos reinos.

Elenco de O Caçador e a Rainha do Gelo

O filme conta com nomes conhecidos do cinema internacional: Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Sam Claflin, Nick Frost e Rob Brydon. A direção é de Cedric Nicolas-Troyan.