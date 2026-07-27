Cinema & TV

Ator Antonio Fagundes morreu aos 63 anos em SC?

Morte de pastor com mesmo nome confundiu público

Escrito por Anny Malagolini
Antonio Fagundes MORREU Antonio Fagundes - Foto: Globo
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A notícia sobre a suposta morte de Antonio Fagundes tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (27) e assustou fãs do veterano da televisão brasileira. No entanto, a informação não envolve o ator de 77 anos, mas sim um pastor evangélico que era conhecido pelo mesmo nome.

A confusão começou após a divulgação da morte de Marcos Antônio da Silva Fagundes, líder religioso de Brusque, em Santa Catarina. Conhecido na região como Antônio Fagundes, ele morreu aos 63 anos no domingo (26), o que levou alguns internautas a acreditarem, de forma equivocada, que o artista havia falecido.

Nas redes sociais, diversas mensagens demonstraram o susto dos fãs. Muitos disseram que precisaram confirmar a informação após lerem apenas o nome “Antônio Fagundes” em publicações compartilhadas na internet.

Apesar da repercussão, o ator Antonio Fagundes está vivo e não há qualquer informação oficial sobre problemas de saúde ou falecimento. O artista está no elenco de Quem Ama Cuida.

Quem era o pastor Antônio Fagundes?

O religioso que morreu chamava-se Marcos Antônio da Silva Fagundes. Gaúcho de origem, ele era pastor e uma das principais lideranças evangélicas de Brusque (SC), onde presidiu o Conselho de Pastores de Brusque (COPAB).

Além da atuação religiosa, também participava de iniciativas voltadas à proteção de crianças e adolescentes por meio do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (GRUPIA). (Metrópoles)

O mal-entendido aconteceu porque diversas publicações citaram apenas o nome pelo qual o pastor era conhecido: Antônio Fagundes. Sem o nome completo ou outras informações de identificação, muitos usuários associaram imediatamente a notícia ao ator global.

Após a repercussão, diferentes veículos passaram a esclarecer que a morte se refere ao líder religioso catarinense, e não ao artista.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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