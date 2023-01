Sessão da Tarde hoje exibe A Pantera Cor De Rosa 2 na Globo (23/01)

A Sessão da Tarde hoje vai exibir o filme A Pantera Cor de Rosa 2 depois da novela Chocolate com Pimenta, a partir das 15h30. O filme é estrelado pelo aclamado ator Steve Martin, além de contar com nomes como Jean Reno, Emily Mortimer e Alfred Molina.

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje, segunda-feira (23)?

O filme da Sessão da Tarde hoje, segunda-feira (23), é A Pantera Cor de Rosa 2, de 2009. O longa metragem foi dirigido por Harald Zwart e tem duração total de 1 hora e 32 minutos. Esta não é a primeira vez que a produção aparece nas tardes da Globo e já ganhou outras exibições por lá.

Na história do filme, novas aventuras do Inspetor Jacques Clouseau (Steve Martin) são mostradas. Ele precisa capturar um ladrão que é especialista em roubar artefatos históricos e está de olho na pantera cor de rosa. No entanto, o inspetor acaba reunindo um grupo um pouco desajustado.

Para ajudá-lo na missão, Clouseau acaba com um time de detetives internacionais, o que pode soar muito importante. No entanto, os integrantes do grupo podem acabar atrapalhando mais do que ajudando no final das contas.

Que horas começa a Sessão da Tarde e como assistir?

A Sessão da Tarde hoje começa às 15h30, depois de Chocolate com Pimenta. A programação oficial do site da Rede Globo indica que o filme ficará no ar até 17h05. A partir deste horário o público irá acompanhar a novela O Rei do Gado.

Para assistir durante a exibição na televisão, é possível acompanhar pela aba Agora na TV da Globoplay. É só ter uma conta gratuita por lá que já consegue ter acesso liberado e poderá conferir a programação em tempo real da TV Globo pelo computador ou celular.

Caso prefira ver de outra maneira, o filme está atualmente na Amazon Prime Vídeo e também disponível para aluguel no Youtube Filmes e Google Play Filmes.

Filmes dos próximos dias na Globo

Segunda-feira (23/1)

Sessão da Tarde hoje: A Pantera Cor De Rosa 2 - 15h30

Tela Quente: Beleza da Noite - 23h55

Terça-feira (24/1)

Sessão da Tarde: Uma Razão Para Vencer - 15h30

Corujão I: Ricki And The Flash – De Volta Pra Casa - 02h20

Quarta-feira (25/1)

Sessão da Tarde: Coração De Dragão 3: A Maldição Do Feiticeiro - 15h30

Cinema Do Líder - 23h20

Quinta-feira (26/1)

Sessão da Tarde: Licença Para Casar - 15h30

Sexta-feira (27/1)

Sessão da Tarde: Ratatouille- 15h30

Corujão I: Vidro - 02h25