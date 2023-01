Que horas começa o BBB 23 hoje, dia de jogo da discórdia - 23/01

Que horas começa o BBB 23 hoje? Confira programação do canal e do reality - Foto: Reprodução/Globo

O primeiro paredão da temporada foi formado, alianças já estão bem definidas e mesmo com apenas uma semana no ar, o programa está pegando fogo. Por isso, o jogo da discórdia desta segunda-feira (23/01) promete causar intrigas no confinamento. É importante conferir que horas começa o BBB 23 hoje para não perder nada da atração!

+Votação BBB 23: qual dupla vai para quarto secreto do BBB 23?

Que horas começa o BBB 23 nesta segunda-feira, 23 de janeiro?

Para quem quer saber a que horas começa o BBB 23 hoje, o reality show vai ao ar a partir das 22h25, depois da novela Travessia. A programação oficial da Rede Globo indica que o programa desta segunda-feira terá no total 1 hora e meia, terminando por volta das 23h55.

O programa de hoje será marcado pelo segundo jogo da discórdia da temporada. A dinâmica de hoje ainda não foi revelada pelo site do programa ou em algum spoiler de Boninho, diretor chefão do programa.

Algumas vezes é revelado horas antes do programa qual será o tema da semana. Já em outras, o público descobre apenas no programa ao vivo. Na semana passada, as respostas foram em dupla e cada par precisou escolher uma duplas de colegas para definir como a melhor conexão até então e outra como a pior durante a dinâmica.

Além do jogo da discórdia, o público irá acompanhar os principais momentos pós-formação de paredão na edição de hoje. Além disso, verá os acontecimentos do dia de hoje na casa e um resumo da primeira semana de programa.

Após o BBB 23, a TV Globo irá exibir o filme Beleza da Noite, na Tela Quente. O filme é brasileiro, estrelado por Larissa Luz e está disponível gratuitamente no catálogo da Globoplay atualmente.

Programação dos próximos dias do BBB 23

Segunda-feira (23): jogo da discórdia

Terça-feira (24): resolução do paredão, uma dupla vai para o quarto secreto

Quarta-feira (25): festa do líder

Quinta-feira (26): eliminação entre um dos participantes do quarto secreto, retorno do outro e nova prova do líder

Sexta-feira (27) e Sábado (28): a produção ainda não revelou se nesta semana a prova do anjo é na sexta ou sábado

Domingo (29): almoço do anjo e nova formação de paredão

Tretas pós-formação de paredão podem render no jogo da discórdia

Larissa e Key Alves tretaram logo após a formação de paredão. A personal trainer foi responsável ao lado de Bruna Griphao na indicação da jogadora de vôlei e Gustavo para a primeira berlinda da temporada. Larissa disse que não tem abertura com a atleta. Key confirmou que não tem proximidade com a jovem, mas afirmou que nunca foi mal educada com ela.

Nessa treta entre Larissa e Key vocês estão do lado de quem? #BBB23 pic.twitter.com/S2FuCKlJAX — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 23, 2023

Quem também ficou revoltado com a situação foi Fred Nicácio, que disse que o Brasil está triste porque Gabriel e Paula fugiram do paredão com a prova bate e volta e agora será necessário votar entre ele, Marília, Key e Gustavo. O médico também disse que as máscaras no programa caíram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deprê Universitária (@depreuniversitaria)

O momento mais polêmico do programa de domingo foi o discurso que Tadeu Schmidt fez para o casal Gabriel e Bruna Griphao. O relacionamento do pipoca com a camarote já estava sendo acusado de ser tóxico nas redes sociais, o que foi reforçado pelas palavras do jornalista, que fez um alerta para a casa.

Os participantes ficaram chocados com o momento e o assunto obviamente gerou muitos comentários pela casa. É possível que ele volte aos holofotes no jogo da discórdia de hoje.

+Porcentagem BBB 23 da manhã mostra resultado do quarto secreto

Como assistir ao vivo e online

Caso esteja longe de um aparelho de televisão, mas não queira perder o jogo da discórdia, ainda será possível conferir a dinâmica. Você só precisa acompanhar o momento pela Globoplay, plataforma streaming da Rede Globo que permite que qualquer usuário assista a programação do canal por lá, e melhor, sem pagar nada por isso.

1 - Acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/). Em seguida, clique em "entrar" no canto superior da tela e depois em "cadastre-se";

2 - Informe nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero e localização;

3 - Confirme os termos de uso e aperte "cadastrar";

4 - Agora com sua senha e login em mãos, entre na plataforma e clique em "Agora na TV". Agora que voc~e que horas começa o BBB, é só ficar de olho na programação para não perde.

+Memes do Fred Nicácio do BBB 23: melhores momentos do médico no reality