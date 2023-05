Sessão da tarde hoje exibe o clássico O Diabo Veste Prada (25/5)

O filme Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, dia 01/06/22, vai exibir “ O Diabo Veste Prada”, do ano de 2006. A produção que a Globo vai passar depois de Chocolate com Pimenta tem no elenco as icônicas atrizes Meryl Streep e Anne Hathaway

Filme Sessão da Tarde hoje

O filme de hoje da Sessão da Tarde, quinta-feira, 25 de maio, está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

“Florais? Para a primavera? Inovador.”

Esta é apenas uma das muitas citações agora icônicas do amado filme “O Diabo Veste Prada”. Dezoito anos atrás, o mundo foi abençoado com a adaptação cinematográfica do romance de 2003 de Lauren Weisberger sobre sua experiência como assistente de uma das pessoas mais poderosas da moda, Anna Wintour.

O filme acompanha a recém-formada estudante de jornalismo Andy Sachs (Anne Hathaway), que consegue um emprego na Runway, a maior revista de moda do mundo, como assistente pessoal da editora-chefe, Miranda Priestly (Meryl Streep). Enquanto Andy começa o trabalho com mau gosto e uma atitude relutante, ela lenta mas seguramente adota um estilo melhor, uma atitude espirituosa e maior apreço pelo mundo editorial de moda.

Elenco

Meryl Streep

Anne Hathaway

Emily Blunt

Stanley Tucci

Adrian Grenier

Tracie Thoms

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde hoje:

