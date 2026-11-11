Polêmica com Lá na Minha Terra reacendeu o debate sobre a representação do Nordeste na TV.

Após polêmica, relembre 10 novelas da Globo que tiveram o Nordeste como cenário

Após polêmica, relembre 10 novelas da Globo que tiveram o Nordeste como cenário

A polêmica envolvendo a novela Lá na Minha Terra reacendeu o debate sobre a representação do Nordeste na televisão. A região, no entanto, está presente há décadas na teledramaturgia da Globo, como cenário de histórias que marcaram diferentes gerações. De Tieta a Renascer, passando por Gabriela e Cordel Encantado, relembre dez novelas da Globo que exploraram a cultura, os costumes e os conflitos do Nordeste brasileiro.

A seguir, relembre dez novelas da Globo que tiveram o Nordeste como parte fundamental de suas histórias.

Tieta (1989)

Inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a novela escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares entrou para a história da teledramaturgia brasileira. Betty Faria interpretou a protagonista, uma mulher que retorna à cidade natal, Santana do Agreste, depois de ter sido expulsa pelo próprio pai ainda jovem.

Após construir uma vida de riqueza e independência em São Paulo, Tieta volta ao interior baiano e provoca mudanças na rotina dos moradores. A produção abordou hipocrisia, preconceito, moralismo, disputas de poder e os costumes de uma sociedade conservadora.

Gabriela (1975)

Com Sônia Braga no papel principal, Gabriela é uma das adaptações mais conhecidas da obra de Jorge Amado na televisão. A novela se passa em Ilhéus, no sul da Bahia, durante a década de 1920, período marcado pela expansão da produção de cacau e pelo poder dos coronéis.

Gabriela chega à cidade em busca de trabalho e passa a trabalhar no bar de Nacib, com quem desenvolve um relacionamento. A personagem conquista os moradores com seu jeito espontâneo, enquanto a trama acompanha as transformações sociais e os conflitos entre tradição e modernidade.

Renascer (1993)

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, Renascer levou o público para as fazendas de cacau do sul da Bahia. A história acompanha José Inocêncio, interpretado por Antonio Fagundes, um homem que constrói sua fortuna na região e desenvolve uma relação conturbada com os filhos, especialmente João Pedro.

A relação entre pai e filho conduz boa parte dos acontecimentos, em meio a disputas familiares, rivalidades e tradições locais. A novela ganhou uma nova versão em 2024, com Marcos Palmeira no papel de José Inocêncio.

O Bem-Amado (1973)

Com Paulo Gracindo como Odorico Paraguaçu, O Bem-Amado apresentou uma das figuras políticas mais conhecidas da teledramaturgia. A novela se passa em Sucupira, cidade fictícia do litoral baiano, onde o prefeito faz de tudo para inaugurar o cemitério municipal.

Criada por Dias Gomes, a produção utilizou o humor para abordar práticas políticas, interesses pessoais, corrupção e relações de poder. O personagem Odorico se tornou um símbolo da sátira política brasileira.

Porto dos Milagres (2001)

Inspirada no universo literário de Jorge Amado, Porto dos Milagres foi ambientada em uma cidade fictícia do litoral baiano. A novela, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, acompanhou disputas pelo poder, segredos familiares e conflitos entre a população local e os grupos mais ricos.

Antonio Fagundes, Flávia Alessandra e Marcos Palmeira estiveram no elenco da produção, que explorou a cultura popular e as relações sociais de uma comunidade costeira.

Cordel Encantado (2011)

A mistura entre o sertão nordestino e os contos de fadas fez de Cordel Encantado uma produção diferente das novelas tradicionais. Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, a trama apresentou a fictícia Brogodó, onde a história de amor entre Açucena (Bianca Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond) se desenvolve em meio a disputas pelo trono de um reino europeu.

Com elementos da literatura de cordel, cangaço e cultura popular, a novela conquistou o público pelo universo de fantasia. Nathalia Dill, Domingos Montagner e Bruno Gagliasso também integraram o elenco.

Velho Chico (2016)

O Rio São Francisco foi um dos protagonistas de Velho Chico. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa e Bruno Luperi, a novela acompanhou a rivalidade entre duas famílias tradicionais e os conflitos envolvendo terras, poder e preservação ambiental.

A história passou por diferentes gerações e teve Domingos Montagner como Santo dos Anjos e Rodrigo Santoro como Afrânio na primeira fase. Camila Pitanga também esteve no elenco, como Tereza.

A produção ficou marcada pela morte de Domingos Montagner, em setembro de 2016, durante as gravações da novela, no Rio São Francisco.

Segundo Sol (2018)

Salvador foi o cenário de Segundo Sol, novela de João Emanuel Carneiro que apresentou a cultura baiana em uma trama de mistério, romance e conflitos familiares.

A história acompanha Beto Falcão (Emilio Dantas), cantor de axé que é dado como morto depois de um acidente aéreo. Anos depois, ele descobre que sua suposta morte ajudou a transformar sua carreira e passa a viver sob uma nova identidade.

Giovanna Antonelli, Adriana Esteves, Deborah Secco e Vladimir Brichta também participaram da produção, que explorou diferentes cenários da capital baiana.

Mar do Sertão (2022)

Exibida na faixa das seis, Mar do Sertão levou o público para Canta Pedra, cidade fictícia marcada pela disputa por terras e pelo controle de recursos naturais.

A novela de Mário Teixeira acompanha o triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes). Depois de ser dado como morto, Zé Paulino retorna à cidade e reencontra a mulher que ama, agora envolvida com seu antigo rival.

A produção combinou romance, humor e referências à cultura sertaneja.

No Rancho Fundo (2024)

Também criada por Mário Teixeira, No Rancho Fundo apresentou a fictícia Lapão da Beirada, no sertão nordestino. A trama acompanha a família Leonel, que tem a vida transformada depois que Quinota (Larissa Bocchino) descobre uma pedra preciosa.

A descoberta provoca disputas por dinheiro, mudanças na rotina dos moradores e conflitos familiares. Andréa Beltrão, Alexandre Nero, Débora Bloch e Eduardo Moscovis estiveram no elenco.

A novela deu continuidade ao universo de personagens de Mar do Sertão, mas apresentou uma história independente, com novos conflitos e personagens.

Novela da Globo é criticada por representação do Nordeste

A estreia de Lá na Minha Terra, nova novela das seis da Globo, provocou uma discussão nas redes sociais sobre a maneira como a televisão representa o Nordeste. Exibida pela primeira vez em 9 de novembro de 2026, a produção recebeu críticas de espectadores que apontaram a repetição de imagens associadas à pobreza, à falta de infraestrutura e ao atraso na região.

Um dos pontos mais comentados foi uma cena em que Maria Lina (Arianne Botelho) aparece carregando água em uma cabaça. Outra sequência mostra Rosenda (Dira Paes), protagonista da história, tomando banho em um chuveiro instalado em uma estrutura improvisada do lado de fora da casa.

O transporte em pau de arara também provocou reações. Em um flashback, Severino (Daniel de Oliveira) deixa a fictícia Lavra Seca rumo a São Paulo na carroceria adaptada de um caminhão. A cena, situada em 2011, foi questionada por internautas que consideraram a representação ultrapassada para aquele período.

A repercussão chegou a artistas e profissionais do audiovisual. O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho também entrou na discussão e ironizou a maneira como a novela apresenta o Nordeste.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele compartilhou a imagem de um avião acompanhada da legenda “Nordeste agora”, em resposta às críticas sobre a representação da região. O diretor também questionou se a produção poderia ser uma estratégia de rage bait, expressão utilizada para definir conteúdos que provocam indignação e estimulam interações.

Protagonista da produção, Dira Paes defendeu a abordagem apresentada pela Globo. A atriz argumentou que as situações mostradas na trama ainda fazem parte da realidade de algumas comunidades sertanejas.

A discussão não envolve apenas a presença de elementos tradicionais na novela, mas a maneira como eles são utilizados para representar uma região formada por nove estados e com realidades sociais, econômicas e culturais muito diferentes.

A crítica de parte do público é que a produção, ambientada nos dias atuais, poderia apresentar também a modernização do Nordeste, sem limitar a caracterização dos personagens a imagens historicamente associadas à seca e à pobreza.

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