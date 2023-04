Sessão da Tarde hoje traz o filme nacional Malasartes e o Duelo com a Morte

A Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 5 de abril, vai exibir o filme brasileiro Malasartes e o Duelo com a Morte, com os atores Jesuíta Barbosa, Milhem Cortaz, Júlio Andrade, Leandro Hassum, Isis Valverde e muito mais! A transmissão começa depois da novela Chocolate com Pimenta e tem total original de 1 hora e 47 minutos.

Filme da Sessão da Tarde hoje, quarta-feira - 05/04

O filme Malasartes e o Duelo com a Morte é de 2017, foi dirigido por Paulo Morelli, que também cuidou do roteiro, e traz uma história cômica que segue os passos de Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa), um personagem tradicional do folclore ibero-americano que é conhecido por viver de pequenas trapaças.

O rapaz acaba precisando lidar com duas figuras imponentes e perigosas. Uma delas é a própria Morte (Julio Andrade), que após dois anos de trabalho quer tirar férias e pretende que Pedro fique em seu lugar.

O outro adversário é Próspero (Milhem Cortaz), que não quer de jeito nenhum ver a irmã Áurea (Isis Valverde) namorando com o trapaceiro e por isso tenta impedir. O rapaz então precisa ser esperto para escapar das armadilhas do destino.

Além da Sessão da Tarde de hoje, a TV Globo já exibiu o longa metragem outras vezes na programação e até o transformou em minissérie em dezembro de 2017, quando dividiu a produção em três episódios e transmitiu na faixa das 22h30.

Assista ao trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje e conheça a história:

Que horas começa a Sessão da Tarde

A Sessão da Tarde hoje com o filme Malasartes e o Duelo com a Morte começa às 15h20, depois da Chocolate com Pimenta, segundo aponta a programação oficial da TV Globo. A produção tem previsão de ficar no ar até às 17h05, horário que cede espaço na programação para a novela O Rei do Gado.

Geralmente nas quartas-feiras a TV Globo exibe também um filme a noite. Nos últimos meses, o Cinema do Líder do BBB 23 faz parte da programação do canal. No entanto, esta semana será diferente por causa do futebol. Vai ser transmitido Sporting Cristal e Fluminense em algumas regiões e Bolívar e Palmeiras em outras pela Libertadores.

Como assistir a Sessão da Tarde online

A TV Globo exibe a Sessão da Tarde, mas se estiver longe de uma aparelho de televisão e quiser ver o filme Malasartes e o Duelo com a Morte pelo seu celular ou outro dispositivo, também é possível.

Para conferir o conteúdo online é só acessar a plataforma da Globoplay e clicar na aba "Agora na TV", que permite que qualquer usuário do site acompanhe a exibição da TV Globo em tempo real, sem pagar nada por isso. A única obrigatoriedade na plataforma streaming é a criação de uma conta grátis.

Passo a passo

1 - Acesse o site (https://globoplay.globo.com/) e depois clique em "entrar" na aba lateral direita. Em seguida, aperte "cadastre-se" para ser redirecionado para um formulário. Informe nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado;

2 - Depois, confirme que você concorda com os termos de uso do site e termine ao apertar "cadastrar";

3 - Agora que já tem sua conta na Globoplay, é só acessar a plataforma no horário da Sessão da Tarde de hoje com o filme Malasartes e o Duelo com a Morte e clicar na TV Globo pela aba Agora na TV.

Próximos filmes na Globo

Quarta-feira (05/04)

Sessão da Tarde: Malasartes e o Duelo com a Morte - 15h25

Quinta-feira (06/04)

Sessão da Tarde: O Tunel - 15h25

Sexta-feira (07/04)

Sessão da Tarde: Pedro Coelho - 15h40

Corujão I: O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das máquinas - 03h05

Sexta-feira (07/04)

Sessão de Sábado: Indiana Jones e a Última Cruzada - 14h10

Supercine: Cinco Anos de Noivado - 01h05

