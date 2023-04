Pela TV e online, onde assistir o Palmeiras na Libertadores 2023

O Palmeiras dá o start em sua jornada pela quarta taça da Libertadores nesta quarta-feira (05). Válido pela primeira rodada do grupo C, o jogo do Alviverde hoje é contra o Bolívar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Assistor jogo do Palmeiras hoje na Libertadores

A TV Globo e a ESPN vão transmitir o jogo do Alviverde hoje na Libertadores ao vivo. O torcedor pode assistir a estreia do Verdão tanto no canal aberto como nas operadoras de TV por assinatura.

Com exceção dos estados do RJ, ES, SE, PB, RN, PI, AM, RR, AP e Recife, a Globo transmite o confronto do Bolívar e Palmeiras de graça. A narração fica por conta de Luis Roberto.

Enquanto isso, torcedores de todos os lugares do Brasil podem acompanhar a ESPN na TV paga. A emissora comprou os direitos de transmissão do torneio.

Como assistir o Verdão online hoje?

Para quem gosta de curtir tudo pelo celular, dá para sintonizar as plataformas de streaming Star Plus e GloboPlay, além do portal GE.

Para assistir de graça basta sintonizar o GloboPlay e o GE. Ambos os serviços retransmitem as imagens da Globo nas plataformas, ou seja, não precisa ser assinante ou pagar nada para ver o jogo da Libertadores na quarta-feira. Porém, atente-se que ambas as opções trabalham de acordo com a localização do usuário.

Quem é assinante e gosta de acompanhar tudo na internet pode ligar no Star+, o serviço de streaming da ESPN. Dá para assistir no computador ou celular, tablet, videogames e smartv.

Escalações de Bolívar x Palmeiras

O elenco do Bolívar não tem desfalques novos.

Mesmo depois da derrota para o Água Santa no primeiro confronto da final do Paulistão, o técnico Abel Ferreira deve poupar grande parte dos titulares nesta quarta-feira. Bruno Tabata e Atuesta continuam indisponíveis por lesões, mas Artur e Richard Ríos estão aptos.

Bolívar: Cordano; Jesús Sagredo, Ferreyra, Sagredo; Justiniano, Villamíl, Vaca, Fernández; Bejarano, Ronnie Fernández e Leónidas Chávez Cruz.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Michel; Gabriel Menino, Jailson, Richard Rios; Breno Lopes, Rafael Navarro e Artur.

Ver essa foto no Instagram

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Verdão hoje contra o Bolívar na primeira rodada da Libertadores vai ser o venezuelano Alexis Herrera, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno.

O responsável pelo VAR, o árbitro de vídeo, será Juan Soto. O profissional vai observar os lances do jogo como gols, pênaltis e faltas para ambos os lados.

Artur pode jogar hoje?

Nova contratação do Alviverde para a temporada, o atacante Artur está regularizado no BID da CBF e já pode jogar com o novo clube. O ex-jogador do RB Bragantino viajou até a Bolívia com o grupo e por isso pode pintar na escalação como titular.

Artur vestirá a camisa número 14 na Libertadores. O elenco alviverde conseguiu inscrevê-lo na Copa Libertadores em tempo. O atleta formou-se nas categorias de base do Verdão, ele retorna ao clube que o revelou no futebol com contratado assinado até 2027.

Ele não pode jogar a final do Paulistão e a Copa do Brasil porque já vestiu camisa do RB Bragantino em ambas as competições na temporada. No entanto, está livre para jogar na Libertadores e Brasileirão.

Tabela do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras vai cumprir seis rodadas no grupo C da Libertadores. O último encontro está marcado para 29 de junho, contra o Bolívar, no Allianz Parque.

Bolívar x Palmeiras - 1ª rodada

Quarta-feira, 05/04 às 21h30

Palmeiras x Cerro Porteño - 2ª rodada

Quinta-feira, 20/04 às 21h

Barcelona de Guayaquil x Palmeiras - 3ª rodada

Quarta-feira, 03/05 às 21h30

Cerro Porteño x Verdão - 4ª rodada

Quinta-feira, 25/05 às 21h

Palmeiras x Barcelona - 5ª rodada

Quarta-feira, 07/06 às 21h30

Palmeiras x Bolívar - 6ª rodada

Quinta-feira, 29/06 às 21h

