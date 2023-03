Novelas da Globo em abril de 2023: horários e programação da TV

A programação das novelas da Globo conta com novidades nas próximas semanas. O público segue acompanhando os capítulos iniciais de Amor Perfeito, que estrou há pouco no horário das 18h, e também a reta final de Travessia, que já tem data para sair do ar.

Chocolate com Pimenta e O Rei do Gado

As edições especiais de Chocolate com Pimenta (2003) e O Rei do Gado (1996) seguem no ar. A história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e o sucesso de Benedito Ruy Barbosa devem continuar na grade durante o primeiro semestre deste ano. As substitutas dos folhetins ainda não foram anunciadas.

Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília.

Já O Rei do Gado é exibida no Vale a Pena Ver De Novo, às 17h15, logo após a Sessão da Tarde.

Novela Amor Perfeito na faixa das 6

Amor Perfeito chegou no horário das seis no último dia 20 de março. A trama substitui Mar do Sertão e é escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara.

A novela é inspirada na obra 'Marcelino Pão e Vinho', publicada na década de 50. O folhetim conta a história de Marê (Camila Queiroz), uma jovem estudante de Administração que é presa após ser injustamente acusada de assassinar seu pai, plano armado por sua madrasta Gilda (Mariana Ximenes).

Grávida de Orlando (Diogo Almeida), que se muda para o Canadá após se sentir desiludido com seu amor, ela dá à luz durante uma tentativa de fuga da cadeia e é separada de seu filho, que cresce na Irmandade dos Clérigos de Águas de São Jacinto. Marcelino sonha em reencontrar a mãe, assim como ela.

Amor Perfeito vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Vai na Fé na faixa das 7

Vai na Fé também segue na grade com a saga da vendedora de quentinhas Sol (Sheron Menezzes) e com o cantor decadente Lui Lorenzo (José Loreto).

A trama das sete, inclusive, está fazendo um sucesso surpreendente e bateu recorde de 26 pontos de média na última segunda-feira, 25, número próximo de Travessia, novela das nove de Glória Perez.

O folhetim agora traz a busca de Jenifer (Bella Campos), por seu verdadeiro pai. A estudante acredita que possa ser filha de Ben (Samuel de Assis), ex-namorado de Sol e atual marido de Lumiar (Carolina Dieckmann).

Vai na Fé vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília.

Travessia entra na reta final - novela das 9

Entre as novelas da Globo de abril, Travessia entra na reta final. A trama de Glória Perez se despede do horário nobre em 5 de maio, dando lugar a Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, a partir do dia 8.

O público acompanha o desfecho das histórias de Ari (Chay Suede), Brisa (Lucy Alves), Oto (Romulo Estrela) e Chiara (Jade Picon). A novela ainda precisa esclarecer a verdade sobre o passado da patricinha, que ainda não descobriu ser filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera), além da identidade do autor do atentado contra Guerra (Humberto Martins).

Terra e Paixão chega na segunda semana de maio com uma temática country. A história se passa na cidade fictícia de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, e terá como enredo principal disputa por terras e o triângulo amoroso entre Aline (Bárbara Reis), Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

O folhetim também conta com Glória Pires, Tony Ramos, Agatha Moreira, Paulo Lessa, entre outros atores no elenco de Terra e Paixão.

A novela das nove vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília.