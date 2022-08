Sessão da Tarde hoje vai passar A Vingança Das Damas De Honra (18/8)

A Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, na TV Globo vai passar o filme de comédia A Vingança Das Damas De Honra. O longa metragem é estrelado por Raven-Symoné, atriz que ficou conhecida no Brasil por causa da série As Visões da Raven, sucesso exibido no SBT e Disney Channel nas décadas de 2000 e 2010.

Na trama de A Vingança Das Damas De Honra, duas jovens planejam destruir um casamento para ajudar uma amiga apaixonada. A exibição acontecerá depois da novela O Cravo e a Rosa, a partir das 15h30. A duração original do filme é de 1 hora e 35 minutos.

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022?

O filme da Sessão da Tarde hoje, quinta-feira (18) é A Vingança das Damas De Honra, de 2010. A história do longa metragem começa com o retorno das amigas Abigail e Parker para a cidade natal das garotas, que estavam em Nova York. Ao chegarem no lugar, elas descobrem que a melhor amigas delas, que se chama Rachel, vai ser madrinha de um casamento.

O problema é que Rachel será madrinha no casamento de Tony, seu ex-namorado. O rapaz agora vai se casar com Caitlyn, moça que foi a responsável pelo término de Rachel e Tony. Por isso, Abigail e Parker tomam uma decisão que vai causar muitas reviravoltas na trama.

Elas conseguem convencer a noiva Caitlyn a aceitá-las como damas de honra da cerimônia. Porém, o plano da dupla não é ajudar a jovem que vai se casar, mas acabar com tudo, pois consideram a situação uma grande injustiça.

Título Original: Revenge of the Bridesmaids

Elenco: Raven-Symone, Joanna Garcia, Beth Broderick, David Clayton Rogers, Virginia Williams, Chryssie Whitehead

Direção: James Hayman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Ano: 2010

Programação Globo hoje tem último capítulo de Filhas de Eva

Depois de Pantanal, a partir das 22h35, o público irá acompanhar o último episódio da série Filhas de Eva. A produção vem sendo exibida desde 12 de julho de 2022 nas terças e quintas-feiras. Série original da Globoplay, a estreia da trama estrelada por Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo foi em 2021 e contou com 12 capítulos no total.

A exibição na TV aberta não teve reedição ou cortes. Nesta quinta, o décimo segundo episódio irá ao ar entre 22h35 e 22h35 e depois cederá espaço para a série The Good Doctor: O Bom Doutor.

Não há informações até agora se a série ganhará uma nova temporada no futuro. Por enquanto, Giácomo e Antonelli estarão ocupadas com as gravações da próxima novela das 21h, Travessia.

Alteração na programação – Duas novelas começarão mais cedo

Além do final de Filhas de Eva, outra informação importante sobre a programação desta quinta-feira da TV Globo: as novelas A Favorita e Além da Ilusão começarão um pouco mais cedo. De acordo com a programação oficial da emissora, disponível para consulta online, ambas vão ao ar cerca de 10 minutos antes. Não foi explicado o motivo da pequena mudança na programação, pois as demais atrações do canal seguem sem alterações.

Sendo assim, a novela A Favorita começará às 16h55, depois da Sessão da Tarde hoje, e Além da Ilusão começa seu penúltimo capítulo às 18h15.

