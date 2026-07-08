Hoje na Sessão da Tarde: Dona Lurdes traz a história de amor de uma mãe

Hoje na Sessão da Tarde: Dona Lurdes traz a história de amor de uma mãe

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, 8 de julho, exibe Dona Lurdes – O Filme, produção brasileira estrelada por Regina Casé. O longa vai ao ar às 15h35, na TV Globo, e retoma a trajetória de uma das personagens mais lembradas da novela Amor de Mãe.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje?

Na história, Dona Lurdes vive uma fase diferente daquela conhecida pelo público na novela. Depois de passar anos dedicada aos filhos e à rotina da casa, ela precisa lidar com a solidão quando o último filho deixa o lar. A mudança provoca nela a chamada síndrome do ninho vazio, sentimento comum entre pais que se veem sem a presença diária dos filhos depois de tanto tempo de convivência.

Sem a movimentação de antes e tentando se adaptar ao silêncio da casa, Dona Lurdes começa a procurar novas formas de ocupar os dias. Aos poucos, ela se abre para experiências diferentes, conhece pessoas, constrói novas amizades e descobre que ainda há espaço para viver uma nova história de amor.

O filme aposta em uma trama leve e afetiva sobre recomeços. Em vez de mostrar Dona Lurdes apenas como mãe, o longa coloca a personagem diante dos próprios desejos, medos e descobertas. A produção mistura comédia e emoção para falar sobre envelhecimento, família, solidão e a possibilidade de reconstruir a vida depois de grandes mudanças.

Além de Regina Casé, o elenco conta com Evandro Mesquita e Arlete Salles. A direção é de Cristiano Marques. A produção é nacional e tem ligação direta com o universo de Amor de Mãe, novela criada por Manuela Dias.

Dona Lurdes – O Filme é uma boa opção para quem acompanhou a personagem na novela e quer vê-la em uma fase mais leve, mas também pode ser entendido por quem não viu a trama original. A história é simples, familiar e se encaixa no perfil tradicional da Sessão da Tarde, com uma mensagem positiva sobre mudança, afeto e novas chances.