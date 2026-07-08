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Hoje na Sessão da Tarde: Dona Lurdes traz a história de amor de uma mãe

Sessão está de volta em dia sem jogos da Copa do Mundo

Escrito por Anny Malagolini
IMagem do filme da Sessão da Tarde hoje dona lurdes Personagem Dona Lurdes - Foto: Globo

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, 8 de julho, exibe Dona Lurdes – O Filme, produção brasileira estrelada por Regina Casé. O longa vai ao ar às 15h35, na TV Globo, e retoma a trajetória de uma das personagens mais lembradas da novela Amor de Mãe.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje?

Na história, Dona Lurdes vive uma fase diferente daquela conhecida pelo público na novela. Depois de passar anos dedicada aos filhos e à rotina da casa, ela precisa lidar com a solidão quando o último filho deixa o lar. A mudança provoca nela a chamada síndrome do ninho vazio, sentimento comum entre pais que se veem sem a presença diária dos filhos depois de tanto tempo de convivência.

Sem a movimentação de antes e tentando se adaptar ao silêncio da casa, Dona Lurdes começa a procurar novas formas de ocupar os dias. Aos poucos, ela se abre para experiências diferentes, conhece pessoas, constrói novas amizades e descobre que ainda há espaço para viver uma nova história de amor.

O filme aposta em uma trama leve e afetiva sobre recomeços. Em vez de mostrar Dona Lurdes apenas como mãe, o longa coloca a personagem diante dos próprios desejos, medos e descobertas. A produção mistura comédia e emoção para falar sobre envelhecimento, família, solidão e a possibilidade de reconstruir a vida depois de grandes mudanças.

Além de Regina Casé, o elenco conta com Evandro Mesquita e Arlete Salles. A direção é de Cristiano Marques. A produção é nacional e tem ligação direta com o universo de Amor de Mãe, novela criada por Manuela Dias.

Dona Lurdes – O Filme é uma boa opção para quem acompanhou a personagem na novela e quer vê-la em uma fase mais leve, mas também pode ser entendido por quem não viu a trama original. A história é simples, familiar e se encaixa no perfil tradicional da Sessão da Tarde, com uma mensagem positiva sobre mudança, afeto e novas chances.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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