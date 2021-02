Sessão da Tarde vai exibir ‘Cegonhas – A História que Não te Contaram’

Nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, a TV Globo vai exibir na sessão da tarde “Cegonhas – A História que Não te Contaram”. O filme começa às 15h, no horário de Brasília.

As cegonhas deixaram de entregar bebês para pacotes. Mas quando aparece um pedido de um bebê, a melhor cegonha de parto deve se esforçar para consertar o erro entregando o bebê.

Qual o filme da Sessão da tarde de hoje?

O filme da Sessão da tarde de hoje conta a história de onde vêm os bebês: eles são trazidos pelas cegonhas. Mas agora você vai conhecer a mega estrutura por trás desta fábrica de bebês. Na verdade, as cegonhas controlam um grande empreendimento que enfrenta muitas dificuldades para coordenar todas as entregas nos horários e locais certos.

Título Original Storks

Elenco Andy Samberg, Katie Crown, Ty Burell, Jennifer Aniston

Dubladores Júnior: Klébber Toledo/ Tulipa: Tess Amorim/ Henrique: Marcelo Campos/ Sara: Angelica Santos/ Pombo Luke: Marco Luque/ Rocha: Luiz Antônio Lobue/ Nando: Theo Salomão/ Jásper: Tatá Guarnieri

Direção Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Corujão I – Capitão Phillips – 01h50

Já às 1h50 da madrugada, o Corujão I vai exibir Capitão Phillips. Richard Phillips é um comandante naval experiente, que aceita trabalhar com uma nova equipe na missão de entregar mercadorias e alimentos para o povo somaliano. Logo no início do trajeto, ele recebe a mensagem de que piratas têm atuado com frequência nos mares por onde devem passar.

A situação não demora a se concretizar, quando dois barcos chegam perto do cargueiro, com oito somalianos armados, exigindo todo o dinheiro a bordo. Uma estratégia inicial faz com que os agressores recuem, apenas para retornar no dia seguinte. Embora Phillips utilize todos os procedimentos possíveis para dispersar os inimigos, eles conseguem subir à bordo, ameaçando a vida de todos.

Quando pensa ter conseguido negociar com os piratas, o comandante é levado como refém em um pequeno bote. Começa uma longa e tensa negociação entre os sequestradores e os serviços especiais americanos, para tentar salvar o capitão antes que seja tarde.

