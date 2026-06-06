Sessão de Sábado sábado vai exibir clássico dos anos 90 com Jim Carrey

A TV Globo vai transmitir na Sessão de Sábado de hoje, 6 de junho, a comédia O Mentiroso, com Jim Carrey – um clássico dos anos 90. A exibição acontece depois de Além do Tempo, por volta das 14h35. A programação da Globo muda de acordo com a região.

O filme conta a história de um garoto negligenciado pelo pai, um advogado espertalhão que faz da mentira um instrumento da profissão, deseja ardentemente que este fale apenas a verdade pelo menos um dia na vida. O desejo se torna realidade por 24 horas, causando, é claro, inúmeras confusões. O filme é de 1997.

Qual o filme da Sessão de Sábado de hoje na Globo

O filme da Sessão de Sábado de hoje é O Mentiroso, com Jim Carrey. O longa gira em torno de Fletcher Reede, um advogado bem-sucedido, porém desonesto, que prioriza sua carreira em detrimento da família, incluindo seu filho (que adora beisebol). Enquanto isso, Max, de cinco anos (interpretado por Justin Cooper), tem uma festa de aniversário. Quando Fletcher liga para dizer que não poderá comparecer à festa novamente, ele fica muito magoado. Então, depois de um minuto, as velas do bolo começam a piscar, implorando para que ele as apague, e ele tem uma ideia: apaga as velas e faz um pedido para que seu pai seja incapaz de mentir por 24 horas (graças a Deus, não por um ano).

O desejo de seu filho se realiza. O desejo é concedido. A partir desse momento, Fletcher é repentinamente forçado a encarar as consequências e dificuldades de seu estilo de vida desonesto (em outras palavras, suas mentiras). Isso vira sua carreira, seus relacionamentos e sua vida pessoal de cabeça para baixo, enquanto ele luta para entender o mundo sem seus truques habituais para superar as dificuldades.

O mais importante para o protagonista é aprender o valor da honestidade, juntamente com a profunda importância de sua família (sem esquecer a ex-esposa), através de uma série de situações divertidas e, em sua maioria, caóticas. No final, Fletcher aprende que, embora a verdade seja difícil e nem sempre seja aceita pelos outros como se deseja, ela é o caminho para a verdadeira felicidade e satisfação.

Sem dúvida, o filme inteiro é uma comédia. Há muitas cenas engraçadas que farão você sorrir, dar risadinhas ou até mesmo cair na gargalhada. Por exemplo, quando Fletcher, de forma direta e bem-humorada, diz a cada um de seus colegas de trabalho o que realmente pensa e sente. Também durante as cenas no tribunal, quando o personagem de Carrey usa uma energia tão distorcida que provoca risos histéricos e faz os espectadores darem gargalhadas. De fato, Carrey é um dos comediantes físicos mais talentosos e, certamente, é aclamado por todos os seus fãs.

Jim Carrey tinha 35 anos em O Mentiroso. Hoje, o ator tem 64 anos.

Caso perca a exibição de hoje da Sessão de Sábado na TV Globo, mas ainda queira assistir ao filme, a produção está disponível no catálogo da Prime Video.