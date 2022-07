Seu Pedro morre em A Favorita? O que acontece com o pai de Flora

O público fica em dúvida se seu Pedro morre em A Favorita depois de se aliar a Donatela (Cláudia Raia) para ajudá-la a colocar Flora (Patrícia Pillar) de volta na cadeia. Ele é pai da vilã, mas sabe que a filha é criminosa e nada confiável. No entanto, por ficar no caminho da loira, vai se tornar mais um alvo dela.

Seu Pedro morre em A Favorita ou não?

Seu Pedro não morre na novela A Favorita, apesar das armações de Flora. O personagem interpretado por Genézio de Barros é mais um que sabe do que sua filha é capaz e prefere se aliar a Donatela do que ficar do lado da loira. Obviamente a vilã não vai gostar nada de ver seu pai contra ela e tentará matá-lo ao longo da trama.

O idoso é viciado em jogos de pôquer e apanha após perder uma das partidas. Devido aos ferimentos, ele precisa ser levado ao hospital e é transferido para uma clínica particular por Flora – tudo não passa de uma armação para que a loira possa matá-lo.

Donatela, no entanto, fica atenta às movimentações da rival. “Foi você que mandou dar essa surra nele para fazer essa cena agora. Quantos comprimidos você deu para ele apagar e a Lara não ouvir o que ele tem a dizer?”, diz a dondoca. “O que ele tem a dizer? Um monte de mentira que você obriga ele a dizer por causa de grana? Grana que você dá para ele sustentar o vício”, rebate Flora.

Não é dessa vez que Flora consegue matar seu próprio pai, mas a vilã não vai desistir de se livrar de mais um oponente.

Ao longo da trama, a vilã envenena seu Pedro. Ela convida o idoso para um jantar, mas ele fica desconfiado pois sabe a filha que tem. O personagem decide não comer nada antes da família Fontini chegar, mas não imagina que Silveirinha (Ary Fontoura) é aliado da megera e a ajuda em seus planos maquiavélicos.

Flora oferece um pedaço de torta para o pai, que se sente mais seguro com a presença de Silveirinha e aceita a ‘gentileza’. No entanto, ele estava certo: a comida estava envenenada.

Pedro começa a ficar tonto, enquanto Flora o provoca. A vilã parte para cima dele com uma faca elétrica, mas o homem consegue se defender com outra faquinha que encontra na cozinha. É então que a família Fontini chega, e a vilã se faz se vítima, enganando a todos. Eles então decidem internar Pedro em uma clínica psiquiátrica.

Por onde anda Genézio de Barros?

Genézio de Barros hoje tem 72 anos e segue trabalhando na televisão. Seu último trabalho foi em 2021, quando fez uma pequena participação na novela Um Lugar ao Sol, que antecedeu Pantanal.

O ator trabalha em novelas da Globo desde 1996. Ele começou em O Rei do Gado, na qual interpretou o personagem Mauriti. Anos depois, participou de Bang Bang (2005), O Profeta (2006), Sete Pecados (2007), Tempos Modernos (2010) e Cordel Encantado (2011).

No currículo do ator também estão os sucessos Amor à Vida (2013), na qual ele interpretou Amadeu; Verdades Secretas em 2015, seguida de O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

O ator também está presente no cinema. Foram mais de dez filmes com o ator – o mais recente é A Suspeita, lançado em 2021. A produção é protagonizada por Glória Pires e conta a história da policial civil Lúcia Carvalho que, antes de se aposentar, descobre um grandioso esquema criminoso. Genézio de Barros interpreta o Padre Walter Carvalho.

