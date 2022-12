Horário do show da Virada da Globo 2023 em Copacabana

Hoje é dia de Show da Virada da Globo para receber 2023. A partir do final da noite deste dia 31 de dezembro, o público irá acompanhar apresentações musicais que seguirão até a madrugada do dia 1 de janeiro de 2023. Iza e Zeca Pagodinho são alguns dos artistas que darão às caras na atração.

Programação do Show da Virada da Globo

Os cantores Iza, Zeca Pagodinho e Alexandre Pires serão as atrações do Show da Virada da Globo em 2023.

Pela primeira vez na história, a atração será exibida ao vivo, pois a TV Globo não gravou seu próprio show e editou para a noite do ano novo. Já foi confirmado em chamadas da emissora que serão transmitidos as apresentações dos músicos diretamente do palco do Réveillon de Copacabana.

A emissora não explicou a mudança, que mexeu com o padrão adotado há décadas pelo canal. Porém, segundo apuração do Notícias da TV, a decisão partiu de uma vontade de economizar nos gastos da atração. Ainda segundo o portal, Iza, Zeca e Alexandre interagirão com as câmeras e o público de casa durante os shows ao vivo em Copacabana.

O Show da Virada da Globo está marcado para começar às 22h25, depois da novela Travessia. De acordo com a programação oficial da emissora, haverá uma pausa nos shows às 23h50 para o giro jornalismo sobre o réveillon. Depois, a partir da meia-noite, será exibida a queima de fogos. O Show da Virada só retorna às 00h15, seguindo até 01h20.

Como assistir ao vivo

Para assistir há duas opções: a TV Globo ou a Globoplay. Caso queira conferir a atração mais tarde e não ao vivo, é provável que os shows sejam adicionados ao catálogo do streaming. O show da Virada de 2018, 2019 e 2020 estão disponíveis gratuitamente até o momento.

Para conferir na Globoplay ao vivo, é necessário ter um cadastro gratuito por lá. Para isso:

1 - Acesse a plataforma (https://globoplay.globo.com/);

2 - Clique em entrar e depois em cadastre-se. Informe dados pessoais como nome completo, localização, e-mail, entre outros;

3 - Aperte o botão "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois finalize em Cadastrar;

4 - Para assistir ao vivo o Show da Virada Globo 2023, clique na aba Agora na TV durante o horário das apresentações. Se for conferir mais tarde no catálogo, procure na barra de pesquisa.

Quando começou o Show da Virada da TV Globo?

O Show da Virada começou na virada de 1997 para 1998. Nestes mais de 20 anos de exibição, a atração sempre começa na noite de 31 de dezembro e só termina no dia 1 de janeiro.

A atração surgiu na emissora para ficar no lugar do Réveillon do Faustão, que era a atração de fim de ano do canal até então. Desde o começo da década de 90, Faustão comandava um programa especial de final de ano que contava com participações especiais de famosos.

Com o fim do programa comandado por Faustão na virada de 1996 para 1997, o Show da Virada foi implantado no lugar. O primeiro Show da Virada da história foi apresentado pelos jornalistas Renata Ceribelli e Zeca Camargo.

Nos primeiros anos, o Show da Virada contava principalmente com flashes jornalísticos sobre o ano novo e a programação especial musical só era exibida após a queima de fogos, como trechos de shows que estavam sendo realizados ao redor do país.

Foi só a partir da virada de 2000 para 2001 que a atração se tornou um especial musical de fato e passou a ganhar apresentações de diversas músicos nacionais em shows pré-gravados pela emissora especialmente para comemorar a data.

A atitude permaneceu até a pandemia do covid-19, que se instalou no país em 2020. Na última edição da virada, a emissora precisou transmitir reprises. Agora em 2022, a virada para 2023 será dos shows ao vivo de Iza, Zeca Pagodinho e Alexandre Pires no réveillon de Copacabana.

