Show da Virada Globo 2023 ao vivo: programação e transmissão de Copacabana

O Show da Virada será diferente pela primeira vez em décadas. Não haverá a tradicional apresentação gravada nos Estúdios Globo, que dá espaço para a transmissão ao vivo do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Neste ano, as areias da praia carioca voltam a receber shows depois de dois anos de interrupção.

Como será o Show da Virada 2023 em Copacabana?

O Show da Virada da Globo será transmitido em 31 de dezembro, sábado, a partir das 22h25, horário de Brasília. A atração começa logo após a novela Travessia.

Pela primeira vez em anos, a emissora não gravou o show com vários artistas convidados para ser exibido na noite de ano novo. A Globo optou por transmitir o Réveillon de Copacabana, que volta ao seu formato original depois de dois anos de interrupção.

Iza, Alexandre Pires e Zeca Pagodinho são os artistas que comandam a festa neste ano, além da bateria da Grande Rio e DJ's convidados.

De acordo com a programação divulgada pela emissora, o programa será dividido em duas partes. A primeira vai até às 23h50, quando será pausado para o Giro Jornalismo da Globo, que mostra as festas de Réveillon por todo o país.

À meia-noite, a Globo transmite a queima de fogos - em Copacabana, serão 12 minutos. Às 00h15, o Show de Virada continua até o final da festa, sendo encerrado às 01h20.

De acordo com o Notícias da TV, a decisão da emissora aconteceu por uma questões de custo - com a transmissão do show ao vivo, haverá uma economia de orçamento. Além disso, o programa não fica tão artificial por ser ao vivo.

Ainda não se sabe quem será o apresentador do Show da Virada. A Globo costuma convidar atores e cantores para comandar a festa na televisão.

Como assistir o Show da Virada 2023 ao vivo?

O Show da Virada será transmitido pela televisão e pela internet gratuitamente. O público poderá acompanhar as apresentações e a queima de fogos ao vivo pelo Globoplay.

Pela TV: sintonize na Globo no horário indicado.

Pela internet: o Globoplay libera gratuitamente o sinal da Globo mediante cadastro. Siga os passos:

Passo 1: acesse a plataforma de streaming no navegador de seu smartphone ou, se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou no Google Play;

Passo 2: cliquem em 'Agora' e depois em 'assista agora' para fazer login ou se cadastrar. Insira seu e-mail e senha ou caso você seja um novo usuário, faça um novo cadastro. O Globoplay pede alguns dados como nome completo, data de nascimento, além de ser necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: depois que o cadastro estiver concluído, é só voltar para o 'Agora' e esperar o início da transmissão.

Como será o Réveillon de Copacabana?

Além das atrações principais, o Réveillon de Copacabana também terá outros convidados em um palco secundário. Vale lembrar que ainda não se sabe se essas apresentações serão transmitidas pela Globo ou se apenas o público presente no local poderá assistir.

Palco Copacabana - Em frente ao Copacabana Palace

18h - Abertura DJ Marcson Muller

20h - Iza

21h15 - DJ MMarques

21h45 - Alexandre Pires

00h-00h12 - Queima de Fogos

00h12 - Zeca Pagodinho

01h35 - DJ MMarques

02h - Bateria da Grande Rio

02h45 - DJ MMarques

Palco Carioca – em frente à Rua Santa Clara

18h - Abertura DJ Tamy Reis

18h35 - Bala Desejo

20h05 - DJ Tamy Reis

20h25 - Gilsons

21h55 - DJ Tamy Reis

22h15 - Mart'nália

00h - 00h12 - Queima de Fogos

00h12 - Preta Gil

01h45 - DJ Tamy Reis

02h - Bateria Beija-Flor

02h45 - DJ Tamy Reis

A festa não se restringe a Copacabana. Também haverá shows nas praias do Flamengo, de Sepetiba e de Pedra de Guaratiba, Madureira, Penha, Ramos e Ilha do Governador e na Ilha de Paquetá.

