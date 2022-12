O que significa passar o ano novo de verde em 2023?

Quem não quer usar branco no ano novo pode atrair sorte para 2023 com o verde

Nem todo mundo prefere usar branco no Ano Novo e o fato é que, segundo a superstição, a escolha da cor do look do Réveillon acaba sendo uma forma de atrair a energia daquilo que cada um quer conquistar no ano que está começando. Passar o ano novo de verde, de amarelo, de azul, de rosa, de vermelho ou mesmo de branco é uma escolha, portanto, que leva em conta os planos para o futuro.

Motivos para passar o ano novo de verde

Se a primeira palavra que vem à mente quando pensamos no verde é sorte, está aí o principal motivo para arriscar usar essa cor no Réveillon. E tem mais: passar o ano novo de verde pode servir para renovar as esperanças e atrair fertilidade. Sendo assim, se você tem esperança de ter muita sorte em 2023 ou de ter filhos e aumentar a família, pode escolher essa cor para o look da virada.

De maneira geral, as sensações que o verde causa estão ligadas também a confiança, lealdade, gentileza, bem-estar, cura e proteção. Mas embora o verde tenha um significado mais amplo, quem quer usar essa cor na virada tem mais um motivo: cada tom de verde representa algo único. Veja:

Verde-escuro: atrai estabilidade e sucesso financeiro, é a cor das árvores adultas, que já estão enraizadas.

Verde-claro: o verde-claro atrai a energia da cura, da proteção divina, já que é uma cor mais iluminada.

Verde-limão: esse tom está ligado à alegria, à vida. Pode ser uma boa ideia para quem quer se sentir mais animado.

Posso usar qualquer cor no Réveillon?

A resposta é sim. Até mesmo o preto tem seu significado especial para a virada do ano. Algumas cores, é claro, são mais tradicionais e o branco é o campeão disparado. Mas o fato é que cada cor tem seu significado e você pode atrair muitas energias positivas com elas, ainda que você não queira passar o ano novo de verde.

Segundo a terapeuta holística e astróloga Aline Soares, a cor do ano de 2023 vai ser o roxo e suas tonalidades, onde também cabe o lilás. ”O próximo ano vai ser bom para desenvolvermos a intuição e o autoconhecimento, que são exatamente o que o roxo representa”, avalia.

Veja o significado das cores para quem não quer passar o ano novo de verde:

Branco – a cor mais usada nas festas de fim de ano está ligada à paz e à espiritualidade. O branco é o resultado de todas as cores juntas, portanto, bom para quem quer atrair muitas energias diferentes.

Vermelho – a cor da paixão é alegre, excitante e estimula a força de vontade. Também atrai autoconfiança e sensualidade. Quem quer melhorar a autoestima, portanto, pode usar vermelho.

Amarelo – também é muito usado no Réveillon, ficando atrás apenas do branco. O amarelo atrai prosperidade, riqueza e vitalidade e é uma ótima escolha para quem quer melhorar a vida financeira.

Rosa – uma cor alegre que remete ao amor, mas de uma forma diferente do vermelho. É mais relacionada à família e ao amor-próprio, opção para quem quer se sentir melhor.

Azul – também é um dos queridinhos das festas de ano novo. O azul remete à sabedoria. O azul-claro é mais calmo e o azul-escuro mais confiante. Poder e estabilidade são as energias atraídas pelo azul.

Prata/Dourado – as cores metalizadas também remetem à riqueza, ao sucesso financeiro. Ou seja, usar prata ou dourado no ano novo pode ser uma boa para quem quer melhorar os negócios ou conseguir um emprego.

Preto - o preto é uma cor poderosa e não tem nada de negativo. Se você quer atrair poder pessoal para o ano que vai começar, pode usar essa cor sem problemas.

Rituais atraem sorte para o Ano Novo

Além de usar a cor que representa o que você quer atrair para o novo ano, independentemente se sua escolha seja passar o ano novo de verde, de amarelo, branco ou dourado, é importante mentalizar o que deseja logo que 2023 começar. Ela conta que esse “É um bom momento para fazer uma meditação de visualização e imaginar a vida acontecendo exatamente como a pessoa deseja com muita energia positiva”.

Quem quiser, também pode usar o poder das ervas para atrair as energias que deseja em 2023 por meio de banhos energéticos e outros rituais. Segundo Aline, o que importa é passar o ano novo com bons pensamentos e com a energia positiva para atrair bons fluidos para o ano que vai começar.