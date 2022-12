Réveillon em Copacabana 2023: programação, shows e como chegar

Depois de dois anos, a festa de ano novo mais famosa do Brasil está de volta. Zeca Pagodinho, Iza, Alexandre Pires, Mart’nalia e as baterias da Grande Rio e da Beija-Flor serão as principais atrações do Réveillon em Copacabana, que tradicionalmente acontece no dia 31 de dezembro.

A expectativa é que dois milhões de pessoas são esperados para o evento.

Programação do Réveillon em Copacabana

O Réveillon em Copacabana vai ter dois palcos com apresentações de música e de baterias de escolas de samba tradicionais da capital fluminense: Palco Copacabana (principal) e Palco Carioca (com atrações locais). veja quem vai se apresentar em cada um:

Palco Copacabana – Zeca Pagodinho, Iza, Alexandre Pires, bateria da Grande Rio e DJs.

Palco Carioca – Mart’nalia, Gilsons, Bala Desejo, bateria da Beija-Flor e DJs.

Segundo a prefeitura do Rio, o palco principal será montado em frente ao hotel Copacabana Palace. Já o palco Carioca ficará em frente à Avenida Princesa Isabel. Os horários dos shows ainda não foram divulgados, mas a festa está prevista para começar às 18h do dia 31 de dezembro e terminar às 3h30 do dia 1° de janeiro.

Além dos palcos, a estrutura do Réveillon em Copacabana contará com 800 banheiros químicos, 30 torres da Polícia Militar, contêineres com bases de órgãos públicos, UTIs, 10 balsas para 12 minutos de fogos e monitoramento feito por câmeras. Ao longo de toda a orla, haverá torres com ilustrações criadas por artistas plásticos em espaços instagramáveis.

A festa da virada no Rio de Janeiro terá ainda outros palcos espalhados pela cidade nos seguintes locais:

Copacabana

Penha

Piscinão de Ramos

Flamengo

Sepetiba

Ilha do Governador

Pedra de Guaratiba

Paquetá

Como será a queima de fogos?

Para a virada de 2022 para 2023 serão 12 minutos de queima de fogos piromusicados (efeitos de cor sincronizados com músicas).

Os fogos serão distribuídos em dez balsas e acionados por sistema de GPS. E tem mais: eles serão mais brilhantes e menos barulhentos, respeitando a regra aprovada pela Câmara do Rio de Janeiro, que permite o uso de fogos com limite de som em eventos realizados pela prefeitura ou por instituições autorizadas.

Assim como ocorreu em 2022, essa edição do evento voltará a ser carbono neutro. No ano passado, segundo informações da prefeitura, isso representou a preservação de florestas nativas, espécies da fauna e da flora, de fluxo hidrológico e promoveu ainda outros benefícios ao meio ambiente.

Transporte público

A recomendação das autoridades é que as pessoas evitem ir até o Réveillon em Copacabana de carro. Por isso, será montado um esquema especial no metrô. Os bilhetes já começaram a ser vendidos pela concessionária Metrô-Rio no último dia 12 de dezembro, de acordo com informações da Agência Brasil. Ao todo, serão 158 mil cartões especiais para o Réveillon de 2023 em Copacabana e os bilhetes custam R$ 13 ida e volta ou R$ 6,50 cada trecho.

As vendas estão sendo feitas entre as 10h e as 21h nas estações da Pavuna, Central (centro), Carioca (centro) e Jardim Oceânico (Barra da Tijuca), das 10 às 21h, até o dia 25 de dezembro. A partir do dia 26, no entanto, só será possível comprar os bilhetes especiais para o Réveillon em Copacabana na bilheteria especial da estação Carioca.

No dia 31 de dezembro, as vendas encerram às 19h.

Ainda segundo a agência, só será possível embarcar usando os cartões especiais nos horários determinados pela cor do cartão, escolhido pelo usuário, que poderá comprar até dez bilhetes. Os cartões convencionais do metrô do Rio voltarão a valer no dia 1° de janeiro às 7h.

Horários de embarque do metro para Copacabana

Cartão verde-claro e verde-escuro– embarque das 19h às 20h;

Cartão azul-claro e cartão azul-escuro – embarque das 20h às 21h;

Cartão rosa-claro e cartão rosa-escuro – embarque das 21h às 22h;

Cartão amarelo e cartão laranja – embarque das 22h às 23h;

Cartão lilás e cartão roxo – embarque das 23h à meia-noite;

Todos os embarques da volta serão feitos entre a meia-noite e as 5h. Mais informações no site da concessionária (metrorio.com.br/réveillon) ou pelas redes sociais MetrôRio, pelo SAC (0800 585 1111) ou nas 41 estações do sistema metroviário do Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM:

Roda-gigante de São Paulo: preço e como visitar a atração

Praias desertas no Brasil: 12 lugares para fugir da aglomeração

Praias do Rio de Janeiro: as melhores, as mais desertas e mais badaladas