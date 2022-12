Veja o significado das cores no ano novo para 2023 e como escolher

Cores se correlacionam com sentimentos e intenções específicas e, ao usá-las, você pode realizar seus sonhos. Por isso, escolher as cores no ano novo de 2022 para 2023 é especialmente poderoso, pois criará e adicionará boas vibrações às nossas vidas com o mínimo de esforço.

O primeiro passo é se inspirar, focando nos seus sonhos e aspirações para o novo ano. Depois, deixe o universo fazer seu trabalho por meio da magia das cores. Para ajudar a tornar realidade suas visões mais íntimas no próximo ano, consulte este guia antes de escolher sua roupa de Réveillon.

O que usar nas cores no ano novo de 2023 para ter sorte?

Certas cores como branco, verde e amarelo não são apenas ótimas opções para looks estilosos de Réveillon, mas também estão associadas a significados que, esperamos, despertarão ambição, novos começos e alegria em 2023.

Aqui vamos falar em detalhes sobre as cores para usar no ano novo para que você possa experimentá-lo. Escolha entre essas cores da sorte que vamos mencionar aqui e encha seu guarda-roupa com elas para um ano de sorte que está por vir.

Azul - cores no ano novo

O azul geralmente é uma cor feliz, não importa o tom que você escolher. Representa espaços abertos como o oceano e o céu. Se você busca inspiração, imaginação, sabedoria, tranquilidade, boa saúde ou apenas está otimista com o futuro, use tons da cor azul. O azul também pode ajudar no equilíbrio e na auto-expressão.

Prata - cores no ano novo

Diz-se que a prata se conecta com riqueza, alta tecnologia e inteligência. Representa esperança, amor incondicional e meditação. Acredita-se que usar joias de prata atrai a energia negativa do corpo e a substitui por energia positiva. Vestir roupas prateadas ou usá-las na decoração do Ano Novo refletirá energia, abrirá novas portas e iluminará o caminho para o futuro.

Verde - cores no ano novo

O verde está associado à natureza, à vida e à renovação. Acredita-se que essa cor traga sorte quando se trata de áreas de cura, saúde e crescimento. Sendo a cor do dinheiro, também é tradicionalmente associada ao aumento de suas finanças. O verde é uma cor que também ajuda a aliviar a ansiedade, a depressão e o nervosismo.

Laranja - cores no ano novo

Esta cor denota sentimentos de vivacidade, calor, estimulação, motivação, aventura e felicidade. Pode ajudar o usuário com maior confiança e tomada de decisão. A laranja também pode ajudar uma pessoa a se recuperar de decepções ou de um coração ferido.

Rosa - cores no ano novo

Uma cor delicada, o rosa representa amizade, acessibilidade, estabilidade emocional e paz interior. Sua vida social precisa de um pouco de sorte neste próximo ano? Use rosa para encorajar a intimidade, o afeto e o amor.

Roxo no ano novo

Esta é uma cor real, literalmente. Desde cedo, o roxo tem sido a cor de escolha entre a realeza. Também é um símbolo de magia, mistério e espiritualidade. Usá-lo pode trazer sorte em áreas de sabedoria, paixão, paz, independência e criatividade. Usar roxo também pode ser edificante, encorajar a imaginação e criar sentimentos de espiritualidade. Também é uma ótima opção para quem busca sucesso profissional.

Vermelho no ano novo

A cor do fogo, o vermelho está associado ao calor, amor, desejo, paixão, coragem, força de vontade, raiva e estresse. Esta cor é uma excelente escolha para quem procura amor e paixão. Também pode trazer sorte em áreas relacionadas ao trabalho e a quem busca posições de poder.

Branco no ano novo

O branco representa simplicidade, frescor, espiritualidade, proteção, uma lousa em branco ou um novo começo. Vestir branco pode promover sentimentos de renovação, encorajar a purificação de pensamentos e ações e ajudar a limpar pensamentos negativos e obstáculos que o impedem. Em alguns países, como o Brasil, eles acreditam que usar branco trará boa sorte e paz durante o Ano Novo.

Amarelo - cores no ano novo

O amarelo está associado à luz do sol, felicidade, calor e alegria. Usar esta cor vibrante pode trazer sorte para aqueles que estão lidando com problemas financeiros. Ele pode levantar o ânimo do usuário e proporcionar-lhe uma mente clara e um humor alegre.

Ouro - cores no ano novo

O ouro simboliza riqueza, mas nem sempre pense nisso como financeiro. Você também pode ganhar muita experiência, muito conhecimento ou muito amor e apoio de amigos e familiares. Acredita-se que as pedras preciosas de ouro aumentam a sabedoria e o poder pessoal, criam sucesso e prosperidade e iluminam o caminho em direção ao seu objetivo.

Estas são as cores para usar no ano novo de 2023. Desejamos que elas lhe tragam muito amor e sorte no próximo ano.