Ano Novo no Guarujá 2023 vai ter queima de fogos de 15 minutos; veja programação

A cidade de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, é um dos destinos mais procurados peplos turistas paulistas e, por isso, atrai milhares de pessoas para a orla durante a celebração do Réveillon. O ano novo no Guarujá 2023 já tem programação, então veja o que vai acontecer na festa da virada.

Ano Novo no Guarujá 2023 vai ter queima de fogos

A prefeitura de Guarujá confirmou que vai realizar uma queima de fogos nas areias da praia da cidade. A expectativa é de que 1 milhão de pessoas estejam na cidade durante a temporada de verão. O show pirotécnico vai ter 15 minutos de duração na Praia de Pitangueiras, uma das principais de Guarujá, e começa à meia-noite. A queima de fogos também poderá ser vista do Mirante da Campina, entre Pitangueiras e Enseada.

Já na Praia do Perequê, a queima de fogos está prevista para ter 10 minutos de duração. O mesmo ocorre na Praça Mário Covas (Morrinhos), na Praça 14 Bis (Distrito de Vicente de Carvalho) e na Praia do Tombo.

Seguindo a regulamentação estadual, os fogos de artifício que serão utilizados no Ano Novo no Guarujá 2023 serão de baixo ruído.

Cidades do litoral de SP terão festa de Ano Novo

Mais de cinco milhões de turistas devem passar a virada do ano nas praias do litoral paulista. As prefeituras de Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, na faixa norte, já confirmaram que terão eventos oficiais com queima de fogos. Já no sul do litoral de São Paulo, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Ilha Comprida e Cananéia são as cidades que têm eventos confirmados até o momento.

Programação de verão no Guarujá

Embora o ano novo no Guarujá 2023 não tenha uma programação oficial de shows, quem estiver pela cidade na temporada de verão poderá aproveitar uma série de eventos programados para o verão. Além da iluminação de Natal, a campanha “Welcome Summer Guarujá 2022/2023”, idealizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, vai ter vários eventos. Confira:

No dia 8 de janeiro, haverá show com a banda Coldplay Brazil na praia da Enseada.

No Canto do Tortuga (Enseada), na Praça dos Expedicionários, na Praia da Enseada (em frente ao Casa Grande Hotel) e na Praia do Tombo foram instalados quatro pontos instagramáveis para fotos.

Desde o dia 23 de dezembro, aulas de dança gratuitas estão sendo oferecidas na Fonte Interativa da Praça dos Expedicionários, que combina luz, som e águas. As aulas são realizadas sempre das 18h às 20h30.

A partir de janeiro, haverá cinema de graça para as crianças, sempre no final da tarde.

Também há intensa divulgação das regras de utilização das praias de Guarujá durante o verão 2022/2023:

- A prática de esportes na praia está liberada entre as 6h e as 11h da manhã e das 14h às 22h. Depois, jogos e competições estão proibidos nas areias;

- Ônibus de vans de turismo precisam pedir autorização para entrar na cidade com, pelo menos, sete dias de antecedência. A taxa de permanência desses veículos na cidade é de até R$ 3.920 por dia e varia conforme o número de turistas. Carros de passeio de até sete lugares são isentos.

Como vai ser o Réveillon de Santos?

Quem estiver no litoral paulista na virada e não quiser participar do Ano Novo em Guarujá 2023 pode ir até a vizinha Santos. Por lá, a prefeitura vai realizar shows e a tradicional queima de fogos com ruído reduzido. Segundo o secretário de Cultura, Rafael Leal, a tecnologia dos fogos de artifício em Santos será a mesma usada em cidades como Dubai, Pequim, Florianópolis e Rio de Janeiro e nos parques da Disney.

Ao todo, serão 10 balsas espalhadas pela orla, ancoradas a 400 metros da areia para garantir a segurança da população. De acordo com a publicação oficial da prefeitura da cidade, o show terá efeitos coreográficos e desenhos.

Antes da virada, turistas e moradores poderão assistir ao show da assistir ao show da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. A orquestra será acompanhada pela “Banda do Síndico”, formada por músicos que acompanhavam Tim Maia, e a homenagem será para celebrar os 80 anos que o cantor faria em 2022. O show está marcado para as 22h, será realizado na praia do Gonzaga e deve terminar por volta das 23h45.

Depois da queima de fogos, sobe ao palco uma banda formada por músicos da cidade, mas ainda não há informações detalhadas sobre a apresentação. A prefeitura divulgou que haverá esquema especial de segurança, banheiros químicos e postos de atendimento de saúde em toda a orla de Santos.

