Show do AC/DC vai ser transmitido em São Paulo?

A banda de rock AC/DC faz uma apresentação no Brasil nessa terça-feira, 24 de fevereiro, no Morumbis, em São Paulo. No dias 28 de fevereiro e 4 de março, os roqueiros sobem ao palco novamente, a partir das 21h (horário de Brasília). Mas o show será transmitido?

Onde assistir o show do AC/DC?

Para quem está se perguntando onde assistir o show do AC/DC, a notícia não é das melhores: o show não terá transmissão oficial pela internet ou televisão. Tradicionalmente, a exibição de show acontece em eventos maiores, como o Rock in Rio.

A única maneira de conferir a apresentação é presencialmente, e a boa notícia para os fãs é que restam poucos lugares para todos os dias no site da Ticketmaster. Os ingressos custam de R$ 850,00 a R$ 1 590,00, mas pode ter opção para meia-entrada.

Se você garantiu seu ingresso, é fundamental conferir o portão de entrada correspondente ao seu setor para evitar filas desnecessárias e garantir que você não perca os primeiros acordes de “Thunderstruck”.

Com a volta do AC/DC ao Brasil para a turnê mundial em 2026, a organização do evento divulgou o guia de acessos para os shows no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

Setor Portões de Acesso Pista A (A GA) Portão 02 e Portão 18 Pista B (B GA) Portão 04 Arquibancada (Grandstand) Portão 06 e Portão 15 Cadeira Inferior Portão 17A e Portão 17B Cadeira Superior Portão 05 e Portão 16

Vai de camarote?