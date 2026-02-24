DCI - Leia no
Show do AC/DC vai ser transmitido em São Paulo?

Show começa às 21h
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
AC/DC - Foto: Divulgação

A banda de rock AC/DC faz uma apresentação no Brasil nessa terça-feira, 24 de fevereiro, no Morumbis, em São Paulo. No dias 28 de fevereiro e 4 de março, os roqueiros sobem ao palco novamente, a partir das 21h (horário de Brasília). Mas o show será transmitido?

Onde assistir o show do AC/DC?

Para quem está se perguntando onde assistir o show do AC/DC, a notícia não é das melhores: o show não terá transmissão oficial pela internet ou televisão. Tradicionalmente, a exibição de show acontece em eventos maiores, como o Rock in Rio.

A única maneira de conferir a apresentação é presencialmente, e a boa notícia para os fãs é que restam poucos lugares para todos os dias no site da Ticketmaster. Os ingressos custam de R$ 850,00 a R$ 1 590,00, mas pode ter opção para meia-entrada.

Se você garantiu seu ingresso, é fundamental conferir o portão de entrada correspondente ao seu setor para evitar filas desnecessárias e garantir que você não perca os primeiros acordes de “Thunderstruck”.

O Gemini disse
Os shows acontecem nos dias 24 e 28 de fevereiro, e 04 de março de 2026.

SetorPortões de Acesso
Pista A (A GA)Portão 02 e Portão 18
Pista B (B GA)Portão 04
Arquibancada (Grandstand)Portão 06 e Portão 15
Cadeira InferiorPortão 17A e Portão 17B
Cadeira SuperiorPortão 05 e Portão 16

Vai de camarote?

  • Camarotes Inferiores: Portão 17C
  • Camarotes 2B a 6B: Portão 05
  • Camarotes 1.1B, 8B a 19B: Portão 05
  • Camarotes 20B a 27B: Portão 16
  • Camarotes 28B a 32B: Portão 16

