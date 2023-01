Shows da posse do Lula: horário e onde assistir ao vivo hoje, 1 de janeiro de 2023

Festival do Futuro conta com shows de Pabllo Vittar, Maria Rita, Chico César e mais

A posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) acontece neste domingo, 1º. Além da cerimônia solene, também será realizado o Festival do Futuro, como estão sendo chamados os shows do evento. Dezenas de artistas como Pabllo Vittar, Gaby Amarantos, Maria Rita, BaianaSystem e Duda Beat estão confirmados, além do próprio presidente eleito.

Quem vai cantar na posse de Lula e como assistir?

Organizado por Janja, esposa de Lula, o Festival do Futuro começa às 10h, horário de Brasília. O evento começa com um cortejo, de duração de 60 minutos, que irá apresentar um panorama das culturas populares e tradicionais brasileiras em múltiplas manifestações.

Às 10h30, no palco Elza Soares, também haverá a apresentação do espetáculo Brasília, Capital de Todos os Ritmos, com repertório variado, trazendo ritmos diversos e canções que representam a cultura do país. A partir das 13h, os shows serão interrompidos para a realização da cerimônia de posse e retornam às 18h30.

Os shows da posse de Lulas serão divididos em dois palcos chamados Elza Soares e Gal Costa, em homenagem às cantoras que morreram em 2022.

O evento será transmitido pela internet, mas a organização ainda não divulgou em quais canais o público poderá assistir.

Programação completa:

10h - Cortejo De Manifestações Populares;

11h (Palco Elza Soares) - Show "Brasília de Todos os Ritmos";

12h30 (Palco Gal Costa) - Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc E Sarah Renata;

15h50 (Palco Gal Costa) - Show Juliano Maderada e Banda;

18h30 (Palco Elza Soares) - Show "Futuro Ancestral" com Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho E Gog;

19h40 (Palco Gal Costa) - Show "Outra Vez Cantar" com Alessandra Leão, Chico César E Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre E Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz E Thalma De Freitas;

20h55 (Palco Elza Soares) - Show "Amanhã Vai Ser Outro Dia" com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan E Delacruz;

22h50 (Palco Gal Costa) - Baianasystem com participação de Margareth Menezes;

00h10 (Palco Elza Soares) - Gaby Amarantos com participação de Aíla, Kâe Guajajara E Jaloo;

01h10 (Palco Gal Costa) - Duda Beat com participação de Almerio, Doralyce, Luedji Luna E Zé Ibarra;

02h10 (Palco Gal Costa) - Pabllo Vittar com participação de Lukinhas E Urias;

03h10 (Palco Elza Soares) - Valesca Popozuda com participação de Mc Marks E Mc Rahell.

Que horas será a posse do Lula?

A cerimônia da posse do presidente Lula começa às 13h45, horário de Brasília, com a chegada dos convidados, chefes de Estado e de governo. Na Rede Globo, a transmissão está marcada para iniciar às 14h05.

É somente a partir das 14h2o que o presidente eleito, junto ao vice Geraldo Alckmin, chegará à Catedral de Brasília para dar início ao desfile em carro aberto até o Congresso, que deve durar cerca de 10 minutos.

A sessão solene começa apenas à 15h, na qual Lula fará o Compromisso Constitucional e assinará o termo de posse, junto a Alckmin. A cerimônia continua com um pronunciamento à nação e uma cerimônia junto ao Itamaraty.

É somente após essa cerimônia que Lula e Alckmin vão seguir para o Palácio do Planalto, onde o presidente eleito receberá a faixa presidencial e subirá a rampa. Como se sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não participará da posse e ainda não há informações sobre quem vai passar a faixa para o petista.

Confira a agenda completa divulgada no portal do PT:

13h45 – Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso Nacional;

14h20 – Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília;

14h30 – Desfile do cortejo presidencial em carro aberto, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional. O percurso deve durar dez minutos;

15h – Início da sessão solene de posse de Lula, com execução do hino nacional;

16h0o - Saída do presidente da sala de audiências e início da cerimônia externa de honras militares na área externa do Congresso;

16h20 - Lula e Alckmin seguem para o Palácio do Planalto, onde o presidente subirá a rampa e receberá a faixa.

Como assistir a posse de Lula?

A posse de Lula será transmitida pelas principais emissoras de TV, incluindo Globo, SBT, Band e Record que já alteraram a programação de domingo para a transmissão da posse do presidente eleito. Também será possível assistir online através dos sites das emissoras e plataforma de streamings.

Na TV: Globo (14h05, horário de Brasília), SBT (horário do início da transmissão não divulgado), Band (13h) e Record (13h30).

Online: nos sites das emissoras e plataformas de streaming

Globoplay: https://globoplay.globo.com/, necessário ter cadastro gratuito;

Playplus: https://www.playplus.com/, necessário ter cadastro gratuito;

BandPlay: https://bandplay.com/, necessário ter cadastro gratuito;

SBT: https://www.sbt.com.br/ao-vivo