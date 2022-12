Maduro na posse de Lula? Veja a lista de convidados do dia 1 de janeiro de 2023

No dia 1° de janeiro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai ocupar oficialmente a vaga no Palácio do Planalto. A expectativa da equipe que comanda a organização da cerimônia é que a posse de Lula tenha presença recorde de líderes mundiais. Até o momento, segundo informações publicadas pelo UOL, já são 30 confirmados.

Maduro não vem para a posse de Lula

Para o dia da posse de Lula, a informação é de que a equipe do petista gostaria que os países da América do Sul estivessem representados por seus chefes de governo. Até agora, o Peru não se manifestou sobre o evento e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, já é ausência confirmada. Embora houvesse uma vontade por parte da equipe do governo eleito, o fato é que Maduro não poderá participar da posse de Lula por causa de um decreto de Jair Bolsonaro (PL), que está deixando o cargo.

Em 2019, os então ministros da Justiça, Sergio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assinaram uma portaria que impede que funcionários do alto escalão do governo venezuelano entrem no Brasil. Nicolás Maduro, obviamente, faz parte dos nomes que estão na lista de “personas non gratas” de Bolsonaro.

Segundo o Correio Braziliense, a equipe de transição de governo tentou viabilizar a vinda de Maduro para a posse de Lula. Mas não conseguiu acordo com o atual governo e, por isso, Maduro segue impedido de pisar em solo brasileiro. Para solucionar o imbróglio, a solução seria derrubar o decreto no dia 1° de janeiro, mas isso inviabiliza a vinda de uma equipe venezuelana antes para organizar os detalhes da viagem. Essa é uma prática comum em viagens de líderes políticos.

Um documento publicado pela equipe de transição no último dia 22 de dezembro, a equipe de transição criticou o veto de Bolsonaro. “Ao apostar no isolamento da Venezuela, o Brasil cometeu erro estratégico de transformar a América do Sul em palco da disputa geopolítica entre EUA, Rússia e China. De catalizador de processos de integração, o país passou a ser fator de instabilidade regional”, diz a nota.

Joe Biden também não virá

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também não estará em Brasília no dia 1° de janeiro para a posse de Lula. Segundo publicação da CNN, a confirmação ocorreu na tarde do dia 22 de dezembro, quando a equipe do governo norte-americano divulgou quem virá para o Brasil para acompanhar a cerimônia de posse. Na ocasião, a equipe da Casa Branca será liderada pela secretária do Interior, Deb Haaland.

Lista de convidados para a posse de Lula: quem já confirmou presença?

Apesar das ausências certas de Nicolás Maduro e de Joe Biden, a posse de Lula deve entrar para a história com o recorde de líderes estrangeiros que já estão confirmados para participar da cerimônia em Brasília. Os convites para os chefes de estado de todos os países foram enviados no início de dezembro por meios diplomáticos e, no último dia 14, o Itamaraty atualizou a lista de quem já confirmou presença na posse. Porém, mais nomes devem surgir em breve.

Até o momento, estão confirmadas as presenças de representantes de:

Alemanha: presidente Frank-Walter Steinmeier

Angola: presidente João Lourenço

Argentina: presidente Alberto Fernández

Bolívia: presidente Luis Arce

Cabo verde: presidente José Maria Neves

Chile: presidente Gabriel Boric

Colômbia: presidente Gustavo Petro

Costa Rica: ministro das Relações Exteriores Rodolfo Solano

Equador: presidente Guillermo Lasso

Espanha: Rei Filipe VI

Guiana: presidente Irfaan Ali

Guiné Bissau: presidente Umaro Sissoco Embaló

México: ministro das Relações Exteriores Luis Videregaray

Palestina: ministro das Relações Exteriores Riad Malki

Panamá: vice-presidente José Gabriel Carrizo

Paraguai: presidente Mario Abdo Benítez

Portugal: presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Suriname: presidente Chan Santokhi

Timor Leste: presidente José Ramos-Horta

Turquia: ministro das Relações Exteriores Mevlüt Çavuşoğlu

Uruguai: presidente Luis Alberto Lacalle Pou

Zimbabwe: presidente Emmerson Mnangagw

Como vai ser a cerimônia de posse?

A posse de Lula será realizada no dia 1° de janeiro em Brasília e tem um cronograma oficial, que já foi divulgado pelo Senado Federal. A programação começa às 13h45 com a chegada dos chefes de estado, autoridades e convidados ao Congresso Nacional.

Às 14h30, começa o desfile de Lula e Alckmin em carro aberto. Eles serão recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado para uma sessão solene, prevista para começar às 15h. Depois, às 16h20, presidente e vice recebem as honras militares e sobem a rampa do Palácio do Planalto. Segundo o roteiro divulgado pelo Congresso, a posse de Lula não terá a tradicional passagem de faixa.

Ao fim da cerimônia oficial, quem estiver na Esplanada dos Ministérios poderá acompanhar o Festival do Futuro, evento de música que contará com a presença de mais de 30 artistas brasileiros. A expectativa da organização é que mais de 300 mil pessoas participem das celebrações de posse.