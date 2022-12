Que dia e qual o o horário da posse de Lula? Acompanhe a programação

No próximo dia 1° de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se tornar oficialmente o presidente da República. A expectativa da equipe que está organizando o evento é de que cerca de 300 mil pessoas compareçam à Esplanada dos Ministérios para acompanhar a posse de Lula. O Senado Federal já divulgou o cronograma; veja os detalhes.

Cronograma da posse de Lula em 1 de janeiro de 2023

Os horários da cerimônia da posse de Lula são das 13h30 às 16h20, de acordo com o relógio de Brasília.

13h30 às 14h30 – Chegada e autoridades e convidados ao Congresso

13h45 às 14h30 – Chegada dos chefes de Estado e de governo ao Senado

14h20 às 14h30 – Chegada de Lula e do vice Alckmin à Catedral Metropolitana de Brasília

14h30 - Saída do cortejo de Lula e Alckmin da Catedral rumo ao Congresso

14h40 - Chegada do cortejo ao Congresso, com receptivo dos presidentes da Câmara e do Senado

15h - Início da sessão solene da posse de Lula com assinatura do termo de posse e pronunciamento oficial

15h50 - Ida para a sala de audiências da Presidência do Senado

16h00 - Deslocamento da sala de audiências para a área externa do Palácio

16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares

16h20 - Ida de Lula e Alckmin para o Palácio do Planalto, onde sobem a rampa

Neste ano, no entanto, não está prevista a tradicional passagem da faixa presidencial pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que está deixando o cargo. De acordo com informações publicadas pelo UOL, Bolsonaro estará nos Estados Unidos a partir do dia 28 de dezembro e, portanto, não comparecerá à cerimônia de posse de Lula.

Shows do Festival do Futuro

Lula já confirmou presença no Festival do Futuro, evento de música que vai celebrar a posse do presidente eleito junto aos apoiadores. No site oficial de Lula, o evento está previsto para começar às 10h com um cortejo popular e apresentações de grupos artísticos. No entanto, segundo a publicação, as informações de programação estão sujeitas a alterações.

Já de acordo com o jornal Hora Extra, o Festival do Futuro será suspenso às 13h, para que os presentes possam acompanhar a cerimônia de posse de Lula, e retomado às 18h30 para a apresentação de dezenas de artistas brasileiros. A presença de Lula, no entanto, ainda não teve o horário divulgado.

As apresentações musicais serão divididas em dois palcos montados lado a lado, batizados de Gal Costa e Elza Soares. Veja a lista de artistas confirmados para cantar no Festival do Futuro:

Aíla

Alessandra Leão

Aline Calixto

Almério

BaianaSystem

Chico Cesar

Clóvis

Daniel Ganjaman

Delacruz

Doralyce

Drika Barbosa

Duda Beat

Ellen Oléria

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Fióti

Flor Gil

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

GOG

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luê

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Marissol Mwab

Martinho da Vila

MC Marks

MC Rahell

MN MC

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paula Lima

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Rael

Rappin Hood

Renegado

Rogéria Holtz

Romero Ferro

Salgadinho

Sarah Renata

Teresa Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zé Ibarra

Zélia Duncan

Os eventos da posse de Lula são gratuitos e não será preciso retirar ingressos para os shows.

Das 9h às 2h, haverá uma feira gastronômica na Esplanada dos Ministérios com alimentação, área de convivência e espaço para as crianças com segurança e monitoramento. Segundo a organização, o Festival do Futuro terá transmissão online, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

O Festival do Futuro conta com apoio de partidos e da sociedade civil. A organização está fazendo uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos para o evento. Quem quiser doar, deve entrar no site doe.pt.org.br e escolher o valor (entre R$ 13 e R4 1.064) e a forma de pagamento (PIX, cartão de crédito ou boleto).