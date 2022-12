Ministros do Lula: quem é quem no governo do PT

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na sexta-feira, 9 de dezembro, os primeiros escolhidos para integrar o governo a partir do dia 1° de janeiro de 2023.

A equipe do primeiro escalão do governo federal nos próximos quatro anos começa a ser formada por Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio Monteiro para a Defesa, Rui Costa para a chefia da Casa Civil, Flávio Dino para Justiça e Segurança Pública e Mauro Vieira para o Itamaraty.

Conheça os primeiros ministros anunciados por Lula

Fernando Haddad – Ministério da Fazenda de Lula

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad já era um nome esperado no governo de Lula, já que perdeu a eleição para o governo do estado. Filho de um imigrante libanês, Haddad nasceu na capital paulista em 1963.

Formado em direito, com mestrado em economia e filosofia, ele já foi Ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Em 2018, perdeu a eleição presidencial para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. No entanto, sua atuação política é antiga: Haddad foi presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), em 1984. Foi também na década de 1980 que se filiou ao Partido dos Trabalhadores.

Na vida pública, começou a atuar como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico de São Paulo no ano de 2001. Ele ficou no cargo até 2003 e depois foi nomeado assessor especial do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, no início do primeiro governo de Lula.

Em 2004, no entanto, assumiu o cargo de secretário-executivo do então Ministro da Educação, Tarso Genro. Haddad assumiu a pasta em 2005 e se destacou pela atuação à frente do Ministério da Educação, tendo consolidado o ProUni e implementado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Haddad também é responsável pela criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ficou no cargo de ministro até 2012.

A prefeitura de São Paulo foi conquistada por Fernando Haddad em 2012, quando se elegeu no segundo turno. A prioridade da gestão na capital paulista foi a mobilidade urbana e, por isso, ganhou prêmios internacionais. Ele deixou a prefeitura em 2016.

José Múcio Monteiro – Ministério da Defesa do governo Lula

Pernambucano de Recife, José Múcio Monteiro é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de Pernambuco (Poli), que é ligada à Universidade de Pernambuco (UPE). Profissionalmente, se dedicou ao setor da agroindústria.

O futuro Ministro da Defesa do governo Lula começou na carreira política como como vice-prefeito de Rio Formoso, na Zona da Mata de Pernambuco. Ficou no carto entre 1976 e 1982 e venceu a eleição seguinte como prefeito da cidade. O primeiro partido de Múcio foi a Arena, que era ligado ao regime militar, mas passou por outras legendas antes de chegar ao PTB em 2003.

Ainda em 1983, foi presidente da então estatal Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) e depois assumiu como secretário dos Transportes, Comunicação e Energia do Estado de Pernambuco, cargo que ocupou até 1986.

Ele também já foi deputado federal por Pernambuco por quatro mandatos, o primeiro entre 1990 e 1994. Na Câmara foi titular de comissões permanentes importantes, como Economia, Indústria e Comércio, e Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em 2007, se tornou líder do governo no Congresso.

Múcio já foi secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente do Recife, ministro das Relações Institucionais da Presidência da República na era Lula, ministro do Tribunal de Contas da União e presidente da Corte de Contas. Atualmente, tem 74 anos, é aposentado e , em 2020, chegou a ser cotado por Bolsonaro para integrar a equipe do Executivo, o que não ocorreu.

Rui Costa – Casa Civil

Rui Costa nasceu em Salvador, é filho de metalúrgico e economista formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Começou na carreira política na década de 1980, tendo participado da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia junto do ex-governador do estado, Jaques Wagner. Concorreu a um cargo público pela primeira vez em 2000, mas não foi eleito como vereador de Salvador. Disputou novamente em 2004 e foi eleito.

Em 2007, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais (Serin) da Bahia permaneceu no cargo até 2010. Foi eleito deputado federal pelo PT em 2010 e foi membro titular das comissões permanentes de Defesa do Consumidor e de Finanças e Tributação. Ele também fez parte da comissão especial de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e, entre 2012 e 2014, assumiu o cargo de Secretário de Estado da Casa Civil da Bahia.

Rui Costa foi ainda governador da Bahia pelo PT, eleito no primeiro turno de 2014, tendo se reelegido em 2018, também no primeiro turno.

Flavio Dino - Ministro da Justiça

O Ministro da Justiça escolhido por Lula é Flavio Dino, ex-governador do Maranhão e eleito Senador da República em 2022 pelo mesmo estado.

Dino é formado em direito pela Universidade Federal do Maranhão (1991) e mestre em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2001).

Ele foi juiz federal da 1ª Região (TRF1) de 1994 até 2006, quando deixou a magistratura para entrar na política – ele foi eleito deputado federal em 2007 e ficou no cargo até 2011.

Natural de São Luís, Flávio Dino de Castro e Costa tem 54 anos e governou o Maranhão por dois mandatos consecutivos, de 2015 a 2022. Licenciou-se do cargo em abril deste ano para concorrer pela primeira vez ao Senado. De 2007 a 2011, foi deputado federal.

Sua primeira suplente é Ana Paula Lobato (PSB); a segunda suplente é Lourdinha (PCdoB).