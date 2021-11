Solano López invade o Brasil durante casamento de Leopoldina e Augusto

Finalmente está chegando o dia do casamento de Leopoldina e Augusto em ‘Nos Tempos do Imperador’, em cenas previstas para irem ao ar neste sábado, 20 de novembro. O problema é que ao mesmo tempo que os dois se casam, o Brasil será invadido pelas tropas do Paraguai. Acompanhe o resumo da novela:

Guerra do Paraguai e o casamento de Leopoldina

Enquanto a celebração de casamento da Princesa Leopoldina e Augusto acontece, Solano López (Roberto Birindelli) invade o Mato Grosso com sua tropa paraguaia e declara guerra contra o Brasil.

Por causa do conflito, Leopoldina e Augusto precisam adiar a viagem de Lua de Mel.

No capítulo de terça, dia 22, Solano conta a Elisa que tomou o controle de Mato Grosso e declarou guerra ao Brasil. Pedro é informado sobre o domínio de Solano e anuncia guerra contra o Paraguai.

Este é considerado o maior conflito armado da América do Sul, que teve início há exatos em dezembro de 1864, e terminou somente com a morte do líder paraguaio Solano López, em 1º de março de 1870.

Como foi o casamento de Augusto e Leopoldina na vida real?

Resumo da novela das 6

Capítulo 92 – Tonico finge ajudar Pedro, que convoca esforços e investimentos no exército brasileiro. Leopoldina se frustra por ter de adiar sua viagem com Augusto. Luísa e Teresa decidem uma trégua entre as duas, para apoiar Pedro e o Brasil. Nélio afirma a Dolores que conseguirá provas contra Tonico. Mauá anuncia a Samuel que as obras da barragem estão suspensas por conta da guerra. Zayla deixa a Pequena África, e Cândida se desespera. Samuel diz a Pilar que terão de adiar o casamento. Zayla procura Tonico.

Capítulo 93 – Zayla e Tonico se beijam. Tonico instala Z ayla no cassino de Quinzinho. Pilar cuida de Luísa, que sofre com a recusa de Dominique em vê-la. Guebo tenta conversar com Zayla, que afasta o amigo. Lupita acredita que Vitória está apaixonada por Quinzinho. Pedro inicia uma campanha de recrutamento voluntário para o exército brasileiro. Olu, Tonico e Nélio se alistam, enquanto Guebo se recusa. Pilar e Dolores proíbem Samuel e Nélio de lutar na guerra contra o Paraguai. Pedro anuncia seu alistamento ao exército.

Capítulo 94 – Caxias alerta Pedro sobre sua falta de treinamento militar e pede ajuda a Luísa para demovê-lo da ideia. Tonico se alista ao exército. Samuel confronta Zayla. O plano de Pilar e Dolores dá certo, e Tonico desiste de obrigar Nélio a ingressar na guerra. Isabel sofre por não ter engravidado. Pedro comemora os sinais de apoio da Argentina ao Brasil. Nino pede Celestina em casamento. Luísa discute com Pedro por sua recusa em desistir da guerra. Tonico compra o ateliê de Madame Lambert para Zayla.

Capítulo 95 – Pilar ajuda Luísa a retomar seu ânimo. Caxias avisa que o Conselho de Ministros permitiu que Pedro fosse à guerra como comandante em chefe. Borges faz negócios escusos com Tonico, e Nélio os observa. Luísa retoma as atividades da Sociedade das Camélias. Dolores vai ao ateliê de Zayla. Lota flagra a armação de Batista, Lupita e Quinzinho.

Capítulo 96 – Batista declara seu amor por Lupita. Nélio revela a Dolores que Tonico tem um caso com Zayla. Batista tenta fugir com Lupita, mas Lota e Bernardinho prendem o barão. Prisca e Hilário pedem que Vitória seja sua nova mãe, e Quinzinho se emociona. Tem início o sarau beneficente organizado por Teresa no cassino. Augusto afasta Leopoldina de Luísa. Tonico se assusta ao constatar que Dolores sabe de seu relacionamento com Zayla.