Solano López quis casar com a Princesa Isabel na vida real?

Em Nos Tempos do Imperador, uma cena chamou a atenção do espectadores. Um flashback de uma memória de Dom Pedro II (Selton Mello) mostrou que Solano López (Roberto Birindelli) quis casar com a Princesa Isabel (Giulia Gayoso), e a majestade negou conceder a mão de sua filha ao paraguaio. Isso aconteceu na vida real?

O que aconteceu na novela?

Nas vésperas do casamento de Isabel com Gastão (Daniel Torres), a herdeira recebeu um presente inusitado. Ao abrir a caixa, a jovem se deu conta que havia ganhado um rifle. “A princesa pode precisar”, diz o bilhete.

Assustada, ela pergunta ao seu pai quem enviou aquilo. É então que Pedro se lembra de um encontro que teve com Solano López quando a princesa ainda era criança. Na época, López pediu para se casar com Isabel, o que foi prontamente negado por Pedro. O paraguaio ainda fez ameaças ao imperador.

“Esse homem não tem limites! Como esse presente chegou até aqui? Será que ele está no Brasil?”, questionou Pedro.

Solano López quis casar com a Princesa Isabel?

De acordo com matéria publicada pelo Aventuras na História, com base na afirmação do historiador Alberto Luiz Schneider à revista Veja, não há evidências de que López tenha feito essa visita ao imperador e proposto um casamento com Isabel.

Mas, segundo escritos de Charles Ames Washburn e conforme descrito pelo diplomata no livro History of Paraguay (1871), Solano López tinha interesse em se casar com a princesa brasileira para promover a junção dos dois impérios.

Nos próximos capítulos da novela, López dará início à Guerra do Paraguai. O ditador paraguaio vai aproveitar que todos estão distraídos com o casamento de Leopoldina (Bruna Griphao) e Augusto (Gil Coelho) para invadir o território do Mato Grosso.

“O Paraguai está ameaçado. O Brasil invadiu o Uruguai. Não vamos esperar que nos ataquem! Vamos tomar o Mato Grosso. Avante”, dirá o vilão. Ele ainda irá cuspir na bandeira brasileira e vai declarar guerra contra Pedro.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.