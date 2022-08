Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio; veja quando e como

Personagem de José Loreto no remake da TV Globo, o filho de Filó (Dira Paes) passou quase toda a sua vida pensando ser herdeiro legítimo do rei do gado do Pantanal (Marcos Palmeira), no entanto, essa não é a realidade. Antes tarde do que nunca, Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio e se revolta. O rapaz toma uma atitude drástica e resolve deixar tudo e todos para trás.

Como Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio na novela Pantanal?

Nas cenas de 1990, Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio em Pantanal ao escutar escondido uma conversa entre Zé Leôncio e Filó na cozinha da fazenda. Tudo acontece na reta final da novela, bem próximo ao desfecho da trama, por isso não deve ir ao ar no remake tão cedo.

No momento em que Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio, os pais do peão estão conversando sobre a paternidade do rapaz. Zé Leôncio comenta que sempre soube que Tadeu não era seu filho legítimo, mas que nunca disse nada, pois no fundo queria que o peão fosse sangue do seu sangue.

Filó fica chocada com a revelação e diz que Juma também sabe a verdade, pois foi informada pelo Velho do Rio. Ela pede que o assunto continue em segredo, pois tem medo da reação de Tadeu caso o filho fique a par da verdade. “O que me preocupa é o jeito que as vezes você fala com ele. Morro de medo de meu Tadeuzinho descobrir que você não é pai dele. Não sei o que pode acontecer com esse menino se ele souber”, diz Filó.

Zé Leôncio concorda com a mulher e afirma: “isso não pode acontecer de jeito maneira”. Porém, é tarde demais. Tadeu escuta tudo atrás da porta da cozinha e fica revoltado. O rapaz sai da casa com pressa, pega sua sela, deixa seu cavalo pronto e resolve ir embora. “Bem que eu desconfiava. Me enganaram a vida inteira”, reclama.

Em seguida, ele toca o seu berrante em tom de despedida e parte para a estrada. Filó fica preocupada e Zefa lamenta ter sido abandonada pelo namorado. No entanto, Tadeu não vai longe, pois esbarra com Velho do Rio durante o caminho. O guardião conversa com o jovem, ajudando-o a aceitar a situação.

“Ele não é meu pai velho”, lamenta Tadeu. “E você conhece algum outro?”, reflete a entidade. “Não tenho nenhum sangue dele [Zé Leôncio]. Sou filho de uma mulher de currutela que nem sabe quem é meu pai”, diz o rapaz. “Não tô falando de sangue, tô falando de amor. Você é meu neto sim. (…) Você não podia ter arranjado um pai melhor na vida. Quem te fez nem sabe que você existe. Volta lá”, comenta o Velho.

Após a conversa, Tadeu pensa melhor sobre sua decisão e resolve voltar para casa. Na fazenda, ele se acerta com Filó e Zé Leôncio, que continua o considerando como filho.

Como o remake tem previsão de acabar apenas em outubro de 2022, Pantanal ainda tem bastante chão pela frente. Por enquanto, o site oficial da Globo ainda não revelou se os acontecimentos de 1990 de como Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio serão os mesmos em 2022.

Tadeu é quem fica com a sela de prata

Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio em Pantanal e a informação pode ser chocante e triste para ele, mas uma grande alegria acontece na reta final da trama do personagem e é a maior recompensa que ele poderia receber das mãos do “pai adotivo”: a sela de prata de seu avô Joventino. Na versão original, o rapaz se torna o novo dono da disputada sela alguns capítulos antes da revelação da paternidade de Tadeu.

Ele não ganha a herança em uma disputa contra os irmãos. Na verdade, Zé Lucas e Jove desistem da briga pela sela de prata e cedem para o irmão do meio, por o considerarem o único merecedor do presente. A decisão é tomada entre os irmãos e então Zé Leôncio é informado.

Primeiro, o rei do gado não fica contente com a notícia. Ele diz que preferia que Tadeu vencesse por mérito, pois assim seria bom para sua confiança e autoestima. Porém, o fazendeiro pensa sobre o assunto e permite que essa seja a resolução da disputa pela sela. Ele parabeniza Zé Lucas e Jove pela atitude nobre e depois informa Tadeu sobre a decisão.

