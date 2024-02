Teca é filha de quem em Renascer?

Nova personagem da segunda parte de Renascer, Teca é uma menina que mora nas ruas e cruza seu destino com Buba, no Rio. A relação das duas ainda dará muitas reviravoltas, mas o mais curioso está no passado da moça: Teca é parente de Maria Santa.

Quem é Teca?

Interpretada por Livia Silva, 19 anos, Teca engravida precocemente de Du, por quem é apaixonada, e como mora nas ruas, a moça decide fazer um aborto, mas logo acaba desistindo da ideia. Sem ninguém para recorrer, ela ainda é atropelada, mas é aí que seu destino muda radicalmente.

Buba é quem atropela a jovem e a leva para casa, e ao saber que Teca está grávida ela dará vida ao plano de ter um filho. A nora de José Inocêncio vai fingir que está grávida, já pensando em adotar a criança da moradora de rua. A partir daí, a trama ainda terá muitos desfechos.

Mas além disso, a história vai revelar que Teca é neta de Marianinha, a irmã desaparecida de Maria Santa. Em 1993, só o público soube dessa coincidência, então o grau de parentesco com a ex de José Inocêncio não alterou a trama.

Como descobrem de quem Teca é filha?

Para chegar até essa informação, o público vai assistir o personagem Rachid, nessa nova fase vivido por Almir Sater. O libanês vai até a fazenda de José Inocêncio com uma carta escrita por Marianinha, que nessa altura já morreu, destinada à irmã.

O texto contará a verdade sobre o que aconteceu com ela: foi violentada por Venâncio, seu próprio pai, Venâncio, e ficou grávida.

Rachid, que salvou a vida de José Inocêncio na primeira versão, então se casa com Marianinha e juntos eles tem mais cinco filhos. Um deles é o pai de Teca.

Na versão de 1993, Teca foi interpretada por Paloma Duarte, à época com 15 anos.

Teca de 1993 - foto: rede globo

